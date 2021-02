San Ignacio, Libertad, Campo Viera y San José completaron la vacunación de las dosis asignadas

martes 23 de febrero de 2021 | 16:35hs.

En la mañana de este martes la localidad de San Ignacio recibió alrededor de 120 dosis de las vacunas para inmunizar a los adultos mayores y se procedió a aplicar a quienes integran la lista para tal fin.

Se ha vacunado tanto a adultos mayores de la comunidad como a 20 abuelos del hogar de ancianos quienes recibieron con mucha alegría a los profesionales de la salud que han estado encargados de la vacunación.

Eduardo (80), un conocido vecino de San Ignacio dijo "me enteré por las noticias que iban a vacunar acá y me anoté, estoy un poco más tranquilo ahora porque me siento protegido, ojalá llegue pronto para todos. Esta pandemia nos trajo mucha preocupación y nada es igual desde que está en la humanidad".

Mientras un grupo vacunaba en la plaza, otro llegó al hogar de ancianos local e inmunizó a 20 abuelitos.

En Libertad fueron 100 dosis

Puntualmente desde las 8 de la mañana, los adultos mayores de 65 años radicados en Puerto Libertad asistieron -previa solicitud de turno vía página web del Ministerio de Salud Pública- a recibir la vacuna contra el Covid-19 en el Centro Informático Municipal.

La vacunación se realizó ordenadamente, sin que en algún momento hubiera aglomeración.

Los responsables de la vacunación señalaron que fueron inoculadas las 100 dosis correspondientes a la localidad.

A todos los asistentes se les entregó el certificado donde, en un apartado se le recuerda que está convocado para la segunda dosis el próximo 23 de marzo, esto es 30 días después.

Primera etapa en San José y Campo Viera.

Esta mañana comenzó también en San José el plan de vacunación a 100 adultos mayores de 65 años.

Se supo que, a instancias de la demanda, los habitantes que no pudieron acceder a un turno podrán acceder a nuevos cupos a medida que se reciban más dosis.

En Campo Viera, en tanto, se inocularon 100 dosis en un puesto montado en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.

"Fueron 100 dosis de la vacuna Covishield, una variante de la creada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, producida por el Serum Institute de la India, las que se destinaron a Campo Viera y se pudieron completar todos los lugares disponibles para adultos mayores de 65 años. Seguramente después en otra tanda avanzaremos con pacientes crónicos u otras patologías, integrantes de fuerzas de seguridad y docentes que están en un listado que nos proporcionó el Consejo de Educación", explicó Dolly Breard, al frente del Área Programática X de Segunda Zona de Salud.

Con información de Corresponsalías: Candelaria y Puerto Libertad.