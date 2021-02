San Pedro: Crearon una comisión vecinal para pedir seguridad e infraestructura urbana

martes 23 de febrero de 2021 | 15:58hs.

Los vecinos de barrio Escuelita de san Pedro, se reunieron a fin de tratar temas relacionados a la infraestructura urbana y formar una comisión vecinal para gestionar ante la municipalidad, obras viales.

También mostraron preocupación por los hechos de inseguridad, como la rotura de ventanas que sufrió el salón comunitario que días atrás fuera reacondicionado, generando malestar entre los vecinos por tratarse de espacios públicos.

Luego de un extenso debate, los presentes dejaron creada la comisión vecinal, siendo uno de los primeros pedidos la conclusión del empedrado sobre calle Durañona, una de las arterias de principal importancia, la construcción de empedrado en todas las calles, apertura de calles, desmalezamiento, entubamiento, cordón cuneta y saneamiento.

"Estamos cansados de que nuestras casas se inunden por el desborde de agua que ingresa a los terrenos aledaños a calles asfaltadas que no cuentan con planeación apropiada, esperamos una vez más respuestas de accionar urgente por parte del municipio y autoridades a cargo", indicaron los vecinos.

Según explicaron, estos inconvenientes son de vieja data y les genera disgusto pertenecer a un barrio a pocas cuadras del casco céntrico y sin embargo, presentar calles en malas condiciones.

"Este tema es viejo, no somos los primeros en reclamar y no seremos los últimos. Bajo la solicitud al señor intendente, se hallan las firmas de todos los vecinos que están dispuestos a no bajar los brazos para lograr tan esperada mejora de nuestro barrio, tan cercano al centro y tan abandonado", señaló por su parte Mabel Porto, secretaria de la mencionada comisión que tendrá un nuevo encuentro el 26 de febrero a las 18, a fin de crear un grupo de WhatsApp "que sería una herramienta para prevenir hechos delictivos".