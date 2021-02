Finalmente comenzó la vacunación en Jardín América tras el retraso de llegada de las dosis

martes 23 de febrero de 2021 | 11:52hs.

Después de más de 3 horas de espera llegaron las dosis de la vacuna astra zeneca para inmunizar a los adultos mayores contra el Covid-19 en la localidad de Jardín América que sacaron un turno para la jornada de este martes.

Un total de 20 personas esperaron en el polideportivo municipal para aplicarse la vacuna. Hubo aplausos por parte de los abuelos e incluso Personal de la salud, siendo las 10.40 ingresó un móvil del Ministerio de Salud de la provincia trayendo consigo las dosis.

"A las 8 tenía turno, la llevó bien, tranqui, había que esperar, acá no me iba sin vacunarme, ahora tranquila espero la segunda dosis. Estoy contenta porque ya me pude vacuna, por la tarde traigo a mi mamá de 90 años para hacer lo mismo", dijo a El Territorio Carmen Wederkamper.

"Es un esfuerzo que hacen las autoridades y para nosotros es un regalo. Estoy contenta de haber accedido a la vacuna y tener la oportunidad de hacerlo en mi pueblo es una maravilla", comentó otras de las inmunizadas, Frank Ernestina.