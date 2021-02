Prefecturiano fue internado tras recibir una bala perdida

martes 23 de febrero de 2021 | 6:03hs.

Un joven de 23 años permanece internado en el Samic de Eldorado luego de recibir un disparo en el glúteo el domingo por la tarde. Según detallaron fuentes policiales consultadas por El Territorio, el joven, cadete de la Prefectura Naval Argentina (PNA), declaró que desconoce de dónde provino la detonación.

El hecho está siendo investigado por la policía local, que no descarta nada, pero que hasta ahora no halló elementos que contradigan el relato del joven. Sin embargo, no deja de llamar la atención la manifiesta intención de la víctima de que el hecho no pase a mayores, aunque algunas voces especularon que sería porque piensa que le puede traer complicaciones en su trabajo.

Al respecto, dos fuentes coincidieron en que “no quiere que se mueva mucho el avispero” y que “no va a hacer la denuncia”, aunque esto último no implique que se haya abierto un sumario de oficio que recayó en el Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado.

Fuerte golpe

Según pudo reconstruir este medio, los uniformados de la comisaría local fueron advertidos del hecho cerca de las 20 del domingo, tras el aviso de la guardia del hospital local. Una vez que llegaron al lugar, se entrevistaron con el joven quien presentaba la bala alojada en el glúteo, pero estaba lúcido.

El prefecturiano, de nombre Joel, manifestó que circulaba con amigos en motocicleta por la avenida Libertador, en la zona ribereña del Paraná, cuando sintió un fuerte golpe en el muslo izquierdo. Al revisarse notó que tenía sangre, por lo que de forma inmediata se dirigió al hospital por sus propios medios.

Se determinó que, por la lesión, se trataría de una bala calibre 22. El proyectil ingresó, pero no salió. Quedó alojado cerca de una de las vértebras, pero no dañó ningún órgano sensible y todo indica que - de no mediar inconvenientes - tras unos días estará recuperado.

A la Capital del Trabajo fue trasladado para la operación quirúrgica de extracción del plomo.

Los efectivos pudieron establecer que el joven involucrado había estado con amigos en el río, lo que confirma su relato, pero no hay mayores datos de relevancia en la investigación. Se hizo una recorrida por el lugar, se buscó en las malezas, pero no se halló nada. Por ahora, sólo hay misterio.