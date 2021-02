Julieta Prandi detalló que su ex obliga a sus hijos a insultarla

martes 23 de febrero de 2021 | 6:00hs.

En Nosotros a la mañana estuvo Julieta Prandi hablando de la denuncia que le hizo a su exmarido Claudio Contardi luego de que él abandonara a sus hijos Mateo y Rocco en su casa en el día que le correspondía tenerlos por el régimen que establecieron en la Justicia.

“Los dejó como dos paquetes de basura”, aseguró dolida. Allí también contó que su ex pareja habla pestes de ella y de la relación que hizo pública hace unos meses con Emanuel Ortega.

“A mí no me hizo ningún planteo, pero a mis hijos les hace los comentarios. Yo ni le hago caso a las burlas”, aseguró la conductora. “Yo ya no me engancho porque aparte tener que llegar a casa y que me repitan las estupideces… Perdón por la palabra, pero es todo un embrollo psicológico que no termina nunca”, se lamentó.

Luego de su separación de su exmarido, Julieta se refirió al infierno que fue su matrimonio y que aún vive. Con denuncias de violencia de género mediante, contó que él obliga a que sus hijos la llamen “putita”, “tilinga” y “yegua”, insultándola.