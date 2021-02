Anunció su separación tras 28 años de música

martes 23 de febrero de 2021 | 6:00hs.

La noticia sorprendió al mundo de la música. Daft Punk, uno de los grupos más populares e influyentes que surgieron en los últimos 30 años, anunció su separación a través de un video titulado “Epílogo” y publicado ayer por la mañana.

El aclamado dúo francés conformado por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter se inmortalizó a través de su clásica estética retrofuturista y sus innumerables discos atemporales.

El clip de ocho minutos tiene un mensaje que dice “1993-2021, con imágenes de su película de 2006 “Electroma”.

Se los puede ver caminando por el desierto, con sus famosos cascos espaciales y chaquetas de cuero. La escena corta a un amanecer, o una puesta de sol, mientras suena una versión coral de su canción Touch.

La canción es del álbum ‘Random Access Memories’ de 2013, que en muchos sentidos fue la culminación de su carrera. El disco, que incluía el sencillo de éxito mundial Get Lucky, ganó el premio Grammy al mejor álbum al año siguiente.

El dúo ha mantenido un perfil bajo en gran medida desde entonces, y su trabajo más destacado fue una colaboración con el cantante y compositor The Weeknd en dos canciones de su álbum de 2016: Starboy y I Feel It Coming.

Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter se conocieron a mediados de los 80 en una escuela París cuando eran adolescentes y poco después empezaron a trabajar juntos en la música.

Formaron una banda de rock llamada “Darlin”, inspirada en la canción de Beach Boys del mismo nombre, con su amigo Laurent Brancowitz en 1992. Más tarde, los músicos decidieron centrarse en la música electrónica; Brancowitz se fue y finalmente formó Phoenix.

Lanzaron su primer sencillo, The New Wave, en 1994. Fue seguido al año siguiente por Da Funk, que se convirtió en un éxito en Europa y formó parte de disco debut, ‘Homework’, lanzado a fines de 1996.

Los artistas, junto con el manager Pedro Winter, establecieron un rumbo fuerte y autodeterminado desde el principio, exigiendo el control artístico y la propiedad de todo su material.

El álbum fue uno de los mejores del género electrónico de la década de 1990 y elevó al dúo, que en ese momento todavía actuaba sin sus famosos trajes futuristas, al estrellato internacional.

Hicieron giras extensas y participaron en proyectos en solitario y lanzaron una serie de videos sobre ‘Homework’.

Luego llegó su segundo álbum, ‘Discovery’ en 2001, encabezado por el sencillo One More Time, Human After All (2005) y Random Access Memories (2013).

Daft Punk se convirtió en uno de los grupos más solicitados de todos los tiempos, colaborando con artistas de la talla de Kanye West hasta Pharrell Williams, pasando por Nile Rodgers, el líder de The Strokes, Julian Casablancas, y muchas otras estrellas de la música.

Además de sus colaboraciones, el dúo realizó la música de la película “Tron: el legado” (2010), su último trabajo de estudio.

Escondidos tras personajes robóticos desde 1999, Daft Punk consiguió poner al planeta entero a bailar en el último cuarto de siglo sin dar entrevistas, descubrir sus rostros ni seguir las líneas habituales de promoción que impone la industria.

Daft y los cascos

Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter se caracterizaron por usar trajes, máscaras y cascos robóticos para ocultar su apariencia. Dicha estética, más próxima a los videojuegos y al anime, quedó como su señal de identidad.

En Twitter, Luke Pérez, a través de la cuenta Daft Punk Fandom, compartió una serie de bocetos y fotos a través de los que explica la evolución de los cascos del grupo.

Perez, que se presenta como “historiador de Daft Punk”, explicó que los directores Alex Courtes y Martin Fougerol dibujaron los primeros cascos robóticos, que posteriormente fueron diseñados por Tony Gardner y fabricados por la compañía Alterian Inc, especializada en maquillaje y efectos especiales. Gardner y Alterian Inc también se encargaron de diseñar guantes de robot para Daft Punk.

A esos iniciales cascos robóticos se les incluyeron luces LED, que desplegaban distintos efectos de iluminación, diseños y mensajes.