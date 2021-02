Grimaldi fue sexto en la primera fecha del IAME Series en Buenos Aires

lunes 22 de febrero de 2021 | 16:30hs.

El posadeño Francesco “Chicho” Grimaldi se ubicó en la sexta posición en la primera fecha del campeonato de karting de la IAME Series Argentina que se disputó en el Circuito N°1 del Kartódromo de Buenos Aires.

Grimaldi, con el karting atendido por el Zaffaroni Kart encaró el domingo con el objetivo de sumar buenos puntos. En la segunda manga, a la hora de la largada el karting del posadeño no arrancó y tuvo que largar desde el último lugar, en el puesto 17. Grimaldi a puro manejo remontó hasta ver la bandera a cuadros en la 8 posición.

En la final, el misionero salió a buscar el podio desde la sexta posición y si bien en las primera vueltas se ubicó tercero, después el karting fue perdiendo rendimiento hasta ubicarse en la sexta posición. Con este resultado el posadeño se ubica en la sexta posición con 8 unidades.

“El domingo arrancamos con el entrenamiento donde quedamos segundos. En la segunda manga tuvimos un problema de que no arrancó el karting y tuve que largar último. Tiramos todo y pudimos remontar hasta el 8vo puesto. Para la final por la sumatoria de puntos pude largar sexto, en la largada pude avanzar hasta el tercer lugar. Con el pasar de las vueltas el karting se fue cayendo y fuimos perdiendo rendimiento. No correr con estos motores habitualmente me jugó una mala pasada y terminamos sexto. Más allá de eso es una categoría muy linda que me gustaría probarme con más días de trabajo”, explicó el posadeño.

La próxima actividad del posadeño será la primera fecha de la Rotax Bue que se correrá el próximo fin de semana en el Kartódromo Internacional de Zárate.

Resultados

SENIOR X30

Clasificación: 1. Bohdanowicz, Lucas 48,869

Manga 1: 1. Chiarello, Santiago, 2. Bohdanowicz, Lucas, 3. Fabani, Santiago, 4. Chorne, Ayrton, 5. González, Santiago, 6. Pereson, Giuliano, 7. Grimaldi, Francesco, 8. Stang, Emiliano, 9. Sachs, Tobías, 10. Evans Weiss, Máximo, 11. Bustos, Máximo, 12. Karalis, Nicolás, 13. Franciosa, Gianni, 14. Silvestro, Salvador, 15. Fernández López, Eduardo, Sv. Vezzaro, Isidoro, Nl. Almada, Camila.



Manga 2: 1. Bohdanowicz, Lucas, 2. Chiarello, Santiago, 3. Fabani, Santiago, 4. Vezzaro, Isidoro, 5. Pereson, Giuliano, 6. Bustos, Máximo, 7. Stang, Emiliano, 8. Grimaldi, Francesco, 9. Sachs, Tobías, 10. Chorne, Ayrton, 11. Evans Weiss, Máximo, 12. Silvestro, Salvador, 13. Almada, Camila, 14. Fernández López, Eduardo, Nc. Karalis, Nicolás, Nc. González, Santiago, Nc. Franciosa, Gianni.

Final: 1. Bohdanowicz, Lucas, 2. Chiarello, Santiago, 3. Vezzaro, Isidoro, 4. González, Santiago, 5. Chorne, Ayrton, 6. Grimaldi, Francesco, 7. Karalis, Nicolás, 8. Evans Weiss, Máximo, 9. Franciosa, Gianni, 10. Bustos, Máximo, Nc. Sachs, Tobías, Nc. Stang, Emiliano, Nc. Almada, Camila, Nc. Fabani, Santiago, Nc. Silvestro, Salvador, Sv. Pereson, Giuliano, Sv. Fernández López, Eduardo.



Campeonato Extraoficial: 1. Bohdanowicz, Lucas 25, 2. Chiarello, Santiago 21, 3. Vezzaro, Isidoro 13, 4. González, Santiago 10, 5. Chorne, Ayrton 9, 6. Grimaldi, Francesco 8, 7. Karalis, Nicolás 7, 8. Evans Weiss, Máximo 6, 9. Franciosa, Gianni 5, 10. Bustos, Máximo 4, 11. Fabani, Santiago 3, 12. Almada, Camila 1, 13. Stang, Emiliano 1, 14. Fernández López, Eduardo 1, 15. Sachs, Tobías 1, 16. Pereson, Giuliano 1, 17. Silvestro, Salvador 1.