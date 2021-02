Una propuesta que revaloriza nuestra esencia misionera

lunes 22 de febrero de 2021 | 0:33hs.

La música regional converge con el paisaje autóctono de la Tierra Colorada en ‘Un destino, una canción’, un proyecto que busca llevar música a todos los rincones de la provincia.

Se trata de una apuesta, ideada por Bichy Vargas, cantante del reconocido grupo ‘Los Mitá’ que tiene por finalidad presentar, en un principio, diez canciones de repertorio popular, grabadas en diez destinos turísticos de Misiones. Y, con el tiempo ir renovando la apuesta al punto que, cada municipio y destino turístico de Misiones tenga una canción propia.

“Todo surgió un fin de semana, cuando fui a pasar el día al Salto Caracol, un destino turístico de Dos de Mayo –mi pueblito-. Llevé un equipito de música pensando que cerca del salto había una casita o chacra donde yo podría extender un alargue y grabar y cantar algo. Pero cuando llego, me topo con que no había nada cerca. Así que agarré mi camarita y filmé una canción mía- Cantor de tierra bendecida-. Cuando volví a casa me puse armar el proyecto, pensando en lo lindo e interesante que sería acompañar cada destino turístico de nuestra provincia con una canción misionera, reflejando a través de un material audiovisual, no solamente lo bello del paisaje sino también aquellas canciones que nos identifican”, detalló el artista en diálogo con El Territorio, aludiendo que subió el video a las redes sociales generando gran repercusión.

El producto general de la propuesta es el artista. Además, el proyecto cuenta con la colaboración de Daniel Pérez, en imágenes y montaje y Marcelo Krioka, en mezcla y masterización.

La propuesta busca además generar un espacio cultural para que nuevos valores (cantantes, músicos, bailarines y más) de cada municipio tengan un lugar para demostrar sus talentos. “Misiones tiene una gran cantidad de compositores de excelente nivel y que le cantan a las vivencias de su pueblo, de su gente, a sus paisajes. Poetas que escriben cosas maravillosas que realmente llenan el alma, bailarines con gran talento, músicos extraordinarios y que quizás como no se dedican pura y exclusivamente al arte no los identificamos o reconocemos”, expresó Vargas haciendo hincapié en que el proyecto se potencia también como una herramienta para descubrir nuevos valores en la provincia y, a la vez, demostrar la diversidad.

‘Un destino, una canción’ busca revalorizar a nuestro arte en general, en una mixtura diversa que combina paisajes con canciones, música, danza, gastronomía regional, arte pictórico y otras expresiones culturales.

La elección de las diez primeras canciones que forman parte del proyecto fueron elegidas en consenso entre los artistas que participan y cada municipio. “La idea es justamente que cada lugar se sienta identificado con su canción, por eso esa elección, al igual que los artistas participantes y el destino a filmar se decidieron en conjunto”, contó el creador del proyecto, al tiempo que comentó que las localidades de Capioví y El Alcázar eligieron representar Casamiento de colonia y Galpón de chacra respectivamente, dos canciones de Los Mitá.

Las diez locaciones que conforman la primera etapa del proyecto son el Parque Municipal Natural Juan Carlos Chevez (Puerto Rico), la costa del río Paraná en Puerto Esperanza, el Parque Acuático Municipal de Puerto Libertad, el Parque Ambiental de la Integración (Irigoyen), la Estancia Santa Inés de la familia Núñez (Garupá), la ribera de El Alcázar, el Club Náutico de Santo Pipó, la Tai Milagrosa (San José), el Salto Tabay (Jardín América) y el Cerro Monje (San Javier).

El proyecto cuenta con el respaldo de la Secretaría de Cultura de Misiones y el Ministerio de Turismo de la Provincia y se podrá ver a partir de hoy en la televisión pública local, en la edición de noticiero.

Además, el material estará también disponible en Youtube, Instagram y Facebook –desde la dirección @undestinounacancion-.

Sobre la importancia de generar contenidos locales que buscan ilustrar nuestros paisajes además de nuestra idiosincrasia, el artista reveló: “Es una manera de expresar el orgullo que sentimos de ser misioneros. Ese es el motor que nos impulsa todos los días: el sentirnos parte y pertenecer a la Tierra Colorada”.