Maglietti volvió a hablar de su separación

lunes 22 de febrero de 2021 | 1:30hs.

Alejandra Maglietti, actual panelista de Bendita, volvió a hablar de su separación de Jonás Gutiérrez, con quien compartió una importante relación amorosa que incluyó una batalla conjunta contra el cáncer de testículos que aquejó al futbolista.

La modelo fue consultada sobre si tuvo que dejarse de lado ella misma en la relación y, tajante, respondió:“Después de unos años los jugadores tienen lesiones, viajes y muchas cuestiones que uno tiene que ponerle mucha energía. Y sí me pasó de olvidarme un poco de mí, o no poner tanta energía en lo mío o en lo que me estaba pasando. Ahora volví a centrarme a mí y, a nivel profesional, me di cuenta de que me empezó a ir mucho mejor”.