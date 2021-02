Possiel, el misionero que más aceleró en el Turismo Pista

lunes 22 de febrero de 2021 | 6:01hs.

Luego de un año de inactividad, el eldoradense Jorge Possiel (Nissan March) tuvo el mejor regreso al Turismo Pista y fue octavo en la final de la primera fecha que se disputó en el Autódromo de San Nicolás.

Possiel largó desde el cajón 11° de la grilla, al cumplirse un giro de competencia ya había capitalizado dos posiciones y quería estar más adelante.

En la segunda vuelta, la competencia se vio interrumpida por el auto de seguridad, y para el relanzamiento Jorge ya había subido un puesto en la tabla de posiciones y se mantuvo expectante. A mitad de carrera volvió a ingresar el auto de seguridad, pero el misionero sabía con qué máquina contaba y logró mantenerse. En los últimos metros antes del banderazo final fue superado por Alfredo Lestard y vio la bandera a cuadros en la 9° colocación.

Luego de la competencia se conoció que Renzo Cerretti, quien había terminado primero, fue excluido y así la prueba fue ganada por el campeón Pablo Vuyovich (Ford Fiesta Kinetic). Asimismo, Possiel avanzó un puesto más y terminó 8°.

“Estoy muy conforme luego de esta primera fecha en el regreso luego de un año. Creo que nuestra participación fue muy buena, el objetivo fue cumplido. Necesitábamos terminar entre los 15 para estar en el grupo A en la clasificación de la próxima fecha. Fuimos muy consistentes y hay que seguir trabajando para mejorar aún más”, comentó Possiel.

Y agregó estar “muy conforme con el trabajo hecho. Gracias al equipo, Febase Performance, que trabajó muchísimo y logró revertir un fin de semana muy complicado, los resultados están a la vista. Gracias a mi familia que siempre me banca y a los sponsors que hace años me acompañan en este hermoso deporte”.

Por su parte, Juan Pablo Urrutia terminó en la 10° posición. “Teníamos un excelente auto. Cometí un error en la largada que me costó unos puestos. Después en el relanzamiento también le erré la segunda, pero gracias al equipo que me entregó un gran auto pude remontar puesto. Teníamos autos para estar entre los diez y eso me deja tranquilo, así que estamos contentos porque sabemos que tenemos un muy buen auto”, explicó Urrutia.

Por su parte, el eldoradense Martín Badaracco fue 14°, el obereño Tomás Sniechowski termonó 16º, el obereño Jorge Loizate arribó en la 28° posición y el eldoradense Luciano Viana fue 31. Por su parte, el obereño Martín Blasig abandonó.

En la Clase 2, Bautista Bustos hizo un gran trabajo en su primera final dentro de la división intermedia del Turismo Pista. Largó en la 32° posición y fue remontando posiciones hasta llegar en la 18° posición.

“En la final pudimos hacer una buena largada y avanzar, partimos 32, muy retrasados y avanzamos al puesto 18. Muy contentos con el ritmo del auto, nos hubiese gustado avanzar más pero no se pudo ya que terminó la carrera con auto de seguridad”, comentó Bustos.

La próxima fecha del Turismo Pista se disputará el 28 de marzo en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría en Buenos Aires.