Qué ver, leer y escuchar

IO

Netflix, Online

En un tiempo postapocalíptico, la Tierra se ha vuelto tóxica y la mayoría de la humanidad ha abandonado el planeta. Una joven científica encuentra una conexión con un hombre, e intentarán recomponer al mundo.

La bella y la bestia

Disney, Yotube, Online

Belle, una joven hermosa y brillante, asume el lugar de su padre como prisionero en el castillo de una bestia. Poco a poco, la valiente Belle irá dándose cuenta de que la bestia tiene, en realidad, un gran corazón.

No sos vos, es él

Nati Jota

Un libro pensado para sobrevivir a la angustia de esperar que se dé, o para luchar contra esa idea y decir: ‘¿Por qué en vez de esperar no voy yo?’. La mayoría de las veces el problema no sos vos, es él. Y si sos vos ¿qué? Todo se trata de ser uno mismo.

Qué es usted, Profesor Foucault?

Michel Foucault- Horacio Pons

El Michel Foucault que surge de estas páginas revela sus aristas más filosas, más polémicas y más decisivas. También el punto exacto en que las preferencias teóricas y políticas se respaldan e implican recíprocamente.

Have I Told You Lately

Rod Stewart

Canción lanzada en 1991 en el álbum Vagabond Heart. Se convirtió en éxito número cinco en los Estados Unidos y el Reino Unido. También alcanzó el número cuatro en la lista de los 40 principales de Billaboard.

Fly me to the moon

Frank Sinatra

Estrenada en 1964, el tema se asoció estrechamente con el programa espacial de la NASA llamado ‘’Apolo’’ . De hecho, se reprodujo una copia de la canción en la misión Apolo 10 que orbitaba la Luna y en la misión Apolo 11, antes de llegar a la luna.