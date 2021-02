Lucha contra el comercio informal: las cámaras, en pie de guerra

domingo 21 de febrero de 2021 | 9:28hs.

A pesar de la pandemia, o aún más aprovechando la situación excepcional, el comercio informal no para de crecer en Misiones como tampoco en el resto del país. Hace apenas una semana, efectivos de Prefectura secuestraron cargamento sin aval aduanero valuado en más de 18 millones de pesos. Contabilizaron más de 7.500 pares de zapatos de industria brasileña y paraguaya. A esa cifra, se llegó tras cuatro allanamientos simultáneos en Oberá y Leandro N. Alem, mediante un operativo coordinado con el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Tanto las ventas de estos productos extranjeros ingresados al país de manera ilegal, como también la circulación de mercaderías producidas en Buenos Aires en talleres clandestinos como vestimentas, pusieron en alerta a todas las cámaras del país.

El tema de la venta informal no es nuevo, pero concluyen que creció de manera exponencial en los últimos tiempos.

Martín Oria, titular de la Cámara Metropolitana de Turismo, Comercio y Servicios de Misiones, observó el crecimiento de negocios de manera informal montados en casas de familias. El tema es que no sólo no están tributando, sino que muchas veces, se venden mercaderías procedentes de talleres clandestinos donde se registran todo tipo de explotación laboral. Si bien indicó que está a favor del e-commerce​ es decir, comercio por internet o comercio por correo, observan que es el camino utilizado para comercializar mercaderías de origen desconocido.

El presidente de la Cámara Regional de Industria, Producción y Comercio de Oberá, Carlos Alberto Mielniczuk, añadió que con estas mercaderías que están ingresando a Misiones, a su vez se incurre “en la violación de derecho de marcas”.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) enviaron a las entidades asociadas un modelo de misiva para ser enviado a los gobernadores e intendentes, solicitando que tomen las medidas para combatir la actividad ilegal.

En tal sentido, la Confederación Económica de Misiones (CEM) pidió al gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad mayores medidas para combatir y desalentar el comercio ilegal en la provincia. “Motiva esta inquietud el riesgo de comercializar productos de origen desconocido que fraguan derechos de marca y propiedad intelectual”, expresa el escrito elevado al mandatario misionero el 18 de febrero y que se corresponde a un reclamo replicado a los titulares de los ejecutivos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por entidades de todo el país asociadas a la Came.

“En virtud de lo expresado pedimos su pronta intervención a los efectos de detener esta irregular situación e impulsar su total erradicación”, plantearon desde la CEM presidido por Alejandro Haene.

Desde las cámaras

Como se indicó, de igual modo, las cámaras de comercio de distintas localidades fueron elevando los pedidos de mayores controles a los municipios.



En el caso de Oberá, fue dirigido al intendente Carlos Fernández “a fin de solicitarle tenga a bien instrumentar las medidas a su alcance para combatir la actividad comercial ilegal en la ciudad”.

Además de plantear la inquietud ante el riesgo de comercializar productos de procedencia desconocida, la Cámara de Comercio local esgrime que tal situación se ve agravado por el hecho de que la ilegalidad tampoco respeta los protocolos sanitarios preventivos por la pandemia Covid-19, atentando contra toda campaña para el cuidado de la salud pública.

“Esta condición supone una competencia desleal para el comercio formal, en virtud de que no cumplen con las correspondientes obligaciones fiscales ni genera empleo registrado, lo que impacta tanto en el tejido social regional como en la recaudación impositiva federal, afectando su participación local”.

En medio de la cuarentena

Martín Oria es presidente de la Cámara Metropolitana que ahora abarca a Posadas, Garupá y Candelaria; además es vicepresidente de la CEM y consejero de la Came. Desde estos ámbitos, añadió que la informalidad se incrementó en medio de la cuarentena.

Observó que siguen ingresando mercadería por la frontera como se detectó en el caso de Brasil. “En el caso de los zapatos, es muy difícil de competir en precios”, resaltó.

Además, añadió que en la zona Metropolitana se fueron conformando más ferias que en principio se entiende como una cuestión cultural, pero son los lugares donde terminan comercializándose productos de dudoso origen provenientes de lugares como Buenos Aires.

Añadió que por esta situación “se puso en alerta a las 1.500 cámaras asociadas a Came a lo largo de todo el país. Estas entidades además brindan la información correspondiente sobre el crecimiento del mercado ilegal a las autoridades nacionales o provinciales”.

En tanto Mielniczuk, añadió el agravamiento de este problema y que llega en un momento difícil para los comerciantes que intentan recuperarse tras un año muy complejo por la pandemia.

"Resulta menor en este momento la comercialización ilegal de electrónicos ante algunas dificultades para ingresar esos productos desde Paraguay por permanecer la frontera cerrada", sostuvo.

José Agüero presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Eldorado (Caciel) planteó que las entidades están movilizándose pidiendo más controles sobre las procedencias de algunos productos.

En Eldorado, sostuvo, "faltan controles sobre la procedencia de algunos productos. Desde electrónicos, ropas hasta productos de consumo básico". Indicó que tal situación se da a lo largo de la ciudad, es decir tanto en la zona Este como Oeste. “Al comercio legal lo perjudica mucho, más aún en momento de contexto de pandemia”. Planteó que el pedido que también hizo esta cámara es para que la administración comunal proceda a los correspondientes controles.

