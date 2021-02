domingo 21 de febrero de 2021 | 6:00hs.

Luego de muchos rumores, finalmente Kim Kardashian oficializó su pedido de divorcio. Según reveló el portal TMZ, la mediática también solicitó la custodia compartida de los cuatro hijos que tienen en común con Kanye West. También se destacó que todo se está llevando a cabo en los mejores términos posibles. De ese modo, uno de los matrimonios más famosos de Hollywood llega a su final luego de más de seis años.

Si bien ellos se conocieron a principios de los 2000, no se involucraron afectivamente sino hasta 2012. Dos años más tarde, en 2014, se casaron en una lujosa boda en Italia. Pero en los últimos meses, la pareja atravesaba una crisis que derivó en el pedido de divorcio. Debido a la existencia de un acuerdo prematrimonial, se espera que no haya ningún tipo de batalla legal en lo referido a la división de bienes, y que en ese sentido el final del vínculo no deparará ningún tipo de sorpresa.

En lo referido a la tenencia de sus cuatro hijos, Psalm, Saint, North y Chicago, ambos están de acuerdo en que sea compartida. La noticia no es una sorpresa para quienes siguen de cerca las fricciones que ambos protagonizaron en el último año, y el disgusto de Kardashian frente a una serie de dichos pronunciados por West.

La tumultuosa candidatura para la presidencia del músico fue una de las aristas que provocó la decisión de Kardashian, pero lo que más molestó a ella, fue el que Kanye hiciera públicas algunas de las intimidades de la pareja. En uno de sus discursos de campaña del año pasado, West comentó que él y su pareja habían pensado abortar a su primera hija. Esa y otras opiniones provocaron una profunda crisis en la pareja, que culmina en el pedido de divorcio.