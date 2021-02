Otra prueba superada

domingo 21 de febrero de 2021 | 6:01hs.

Carlos Maczuk continúa trabajando en los detalles del nuevo Crucero y para eso las pruebas futbolísticas resultan fundamentales. Con el torneo Federal A en el horizonte (comenzará el 28 de marzo), el equipo disputó ayer el segundo amistoso de pretemporada y fue con goleada por 6-1 ante Jorge Gibson Brown.

Los goles de Cristian Campozano, por dos, Axel Vallejos, también por duplicado, Abel Méndez y Rodrigo Cerdán sentenciaron la historia en los 50 minutos de juego en el estadio Andrés Guacurarí (dos tiempos de 25 minutos).

Pero más allá del resultado, que terminó siendo anecdótico, el DT del Colectivero de a poco va acomodando las piezas en el campo, encontrando el once ideal.

Finalmente Guillermo Bachke resolvió sus cuestiones en Salta y se vino para Misiones a hacerse del arco; ayer fue una de las fijas en el once inicial, siendo importante para acomodar la línea de fondo y responder en algunos avances del Verdirrojo (a pesar del tanto de Willy Cardozo).

En la defensa Alejandro Pérez y Héctor Millán tuvieron una sólida actuación por los laterales, mientras que Esteban Valenzuela y Gabriel Martins se acoplaron en la zaga central una vez más casi sin fisuras a pesar de su poco rodaje y juventud.

En el mediocampo el binomio Pablo Motta-Cerdan llevó las riendas del juego, al igual que Méndez y René Billalba por las bandas. Mientras que en la ofensiva Campuzano y Vallejos cumplieron con notas sobresalientes.

También hubo tiempo para un segundo encuentro de 25 minutos donde varios chicos canteranos, como Lucas Caballero y Gastón Caruzzo, vieron acción.

En los próximos días se esperan novedades en el armado del plantel, como la llegada de un defensor experimentado y el ‘colador’ definitivo para el programa de los talentos misioneros.

En tanto que el próximo amistoso del Colectivero será con un equipo del Federal A, siempre y cuando los protocolos sanitarios de Misiones lo permitan. Suenan Boca Unidos, Sarmiento y Chaco For Ever, pero por el momento no hay mayores precisiones.