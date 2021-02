Se mete en la pelea

domingo 21 de febrero de 2021 | 6:01hs.

El piloto misionero Juan Pablo Urrutia (Ford Fiesta Kinetic) se ubicó ayer en la 4ª posición en la segunda serie, de la primera fecha de la Clase 3 del Turismo Pista, que se realizó en el Autódromo de San Nicolás y fue el mejor representante de la Tierra Colorada en las baterías.

El obereño arrancó el día siendo décimo en los entrenamientos y luego clasificó sexto con un tiempo de 1m40s851/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4.000 metros de extensión y quedó a 850/1000 de Renzo Cerretti (Ford Fiesta Kinetic) quien hizo la pole.

Luego largó tercero en la segunda serie y en la primera curva no pudo aguantar el ataque de Franco Rossomano (Renault Clío), quien largó mejor, perdiendo un puesto. El obereño se mantuvo en la 4° ubicación y cuando fue a buscar recuperar su posición salió el auto de seguridad. En el relanzamiento Urrutia se tuvo que defender de los ataques Alfredo Lestard (Renault Clío), por lo que cuidó el cuarto puesto y sumó los primeros puntos del campeonato.

El cuarto puesto conseguido ayer mejora su mejor actuación en series que era un 5° puesto, que lo había alcanzado cuando debutó en Olavarría en el 2019.

“Fue una serie dura, perdimos una posición en la curva uno y después se hizo difícil recuperar porque Lestard me buscaba por todos lados después del auto de seguridad. Para mañana -por hoy- hay que tener un auto equilibrado vamos a trabajar en el ‘grip’ porque la carrera va a ser dura y los autos se van a caer mucho. Lo importante será sumar”, explicó Urrutia.

Más de los misioneros

En el mismo parcial, Tomás Sniechowski pudo avanzar unos lugares y llegó 7°. “Avanzamos lo que pudimos, me costó pasar un poco a D’Amico y después salió el auto de seguridad. Cuando se relanzó era complicado pasar y busque sumar. Vamos a trabajar en el ritmo del auto para mañana porque va a ser una carrera dura”.

En la segunda serie Luciano Viana (Toyota Etios) hizo una buena remontada y llegó 15° después de largar en la 20° posición, Martín Badaracco (Nissan March) largó 12 y cayó a la 17° posición y Jorge Loizate (Gol Trend) se vio involucrado en un toque y arribó 22°.

Por su parte, en la primera serie, Martín Blasig (Toyota Etios) venía cumpliendo una gran actuación ubicándose cuarto y cuando faltaba una vuelta es tocado de atrás por Agustín Herrera (Renault Clío), por lo que salió disparado fuera de la pista. Cuando pudo volver, ya estaba muy atrasado y arribó a la bandera a cuadro en la 17° posición.

“Veníamos haciendo una gran serie cuidando el cuarto puesto, cuando Agustín Herrera me toca de atrás y salgo disparado para afuera y ahí me perdí de tener un buen fin de semana. Lo hablé con él, pero no nos pusimos de acuerdo, el tiene otro punto de vista y esperemos que dicen las autoridades. Una pena porque teníamos un gran auto para estar en la pelea”, lamentó Blasig.

El que pudo remontar posiciones fue Jorge Possiel (Nissan March), quien arribó en la 7° posición después de partir desde la 10ª ubicación.“Terminamos un sábado importante, hicimos unos cambios y el auto dio un salto. Estamos muy conformes con el puesto 7 de la serie, había largado 10, el auto tiene un buen ritmo y estamos contundentes ”, explicó Possiel.

En la Clase 2, el apostoleño Bautista Bustos (Ford Ka) había clasificado 26° y en la batería, largó 10°, no pudo avanzar, se enredó y terminó 16° posición.

“En la clasificación abrimos la vuelta y en el parcial 3 estaba lleno de aceite, hice otro radio agarre el aceite y me fui afuera, veníamos bien pero decidimos entrar para controlar que todo esté en orden y ya no pudimos salir más. Hicimos un cambio de motor para la clasificación, no clasificamos como queríamos por errores míos”, explicó Bustos.

Y añadió: “Salí muy nervioso a la serie ya que era la primera vez en la categoría pero apostamos a avanzar. Fue muy enredada, pero me sentí bien, más allá de no poder avanzar. Buscaremos ritmo para la final de mañana -por hoy-”.

La actividad para la primera fecha del Turismo Pista culminará hoy con la disputa de las finales que se podrán ver por TyC Sports desde las 10.