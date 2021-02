Qué ver, leer y escuchar

domingo 21 de febrero de 2021 | 6:00hs.

Homecoming

Amazon, Online

Heidi Bergman es asistente social en una organización que ayuda a soldados a reincorporarse a la vida civil. Sin embargo, Heidi decide irse y comenzar una nueva vida viviendo con su madre y trabajando como camarera de un pequeño pueblo.

The witcher

Netflix, Online

El brujo Geralt, un cazador de monstruos, trata de encontrar su lugar en un mundo en el que las personas suelen ser más malvadas que las bestias. Decidido a encontrar u destino, inicia una aventura peligrosa y desafiante.

Meteoro

Julián López

Poemas urbanos, melancólicos, amorosos. En ellos transcurren los días del ser hijo y se despliegan los aprendizajes trascendentes de la infancia. Una mirada infantil de o dura que puede ser la vida y a la vez, la ternura del amor y la familia.

La vida secreta de la mente

Mariano Sigman

Un viaje a lo más íntimo del cerebro humano que recorre todos los recovecos de la mente para entender qué define nuestra identidad, cómo forjamos ideas en nuestra vida, cómo soñamos, por qué sentimos emociones y más.

Amén

Ricardo Montaner y familia

En diciembre, Ricardo Montaner estrenó su nueva canción ‘Amén’ junto a sus hijos Mau y Ricky, su hija Evaluna y su yerno Camilo Echeverry. El video tiene más de 125 millones de vistas y ahora también una versión acústica.

Province

TV on the radio

“Province” es parte el disco de ‘Rturn to the cookie mountain’ y cuenta con la crucial participación de David Bowie, que no canta: “Mientras caminás por este lado oscuro, mantenete erguido para ver que el amor es tierra de valientes”.