Desde niño siempre quise ser pájaro. Me subía todos los mediodías a lo más alto de un lapacho que había en casa, cerraba los ojos, abría los brazos y me quedaba un largo rato imaginando mi vuelo junto a los pájaros.

Estaba convencido de que algún día volaría.

Volví a mi pueblo 60 años después. Busqué la casa donde había vivido pero ya no estaba. Solo el viejo lapacho sobrevivió, como esperándome. Recordando los vuelos de mi niñez, aquella ilusión inocente se apoderó como entonces de mi corazón.

Lentamente, rama a rama, subí hasta lo más alto.

Me sentí muy cansado. Cerré los ojos y abrí los brazos.

Tuve un dolor intenso en el pecho.

Cuando abrí los ojos me encontré en medio de una bandada de gorriones.

Amor conyugal

Cuando despertó, su amor propio no estaba allí.

La relación se fue degradando, hasta que la convivencia se hizo insoportable. Se separaron.

El desamor les provocó una profunda depresión que los llevó al suicidio pocos días después.

Vivís en la Luna, me recriminan siempre.

No les cuento como voy y vengo en una pequeña nave invisible; que tengo una novia, con la que hacemos sexo levitando, y que pronto ya no volveré a la Tierra, porque no me creerían.

Algarabía

Mariposas se posan en la luna.

Un astronauta las pisa.

En Houston: ¡Hay vida! ¡Hay vida!

Dalmaroni nació en Apóstoles. Publicó minificciones y poemas breves en el libro Final Abierto (2014)