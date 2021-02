Vacunación en adultos mayores, una luz de esperanza al final del túnel

domingo 21 de febrero de 2021 | 6:03hs.

El 28 de diciembre pasado marcó un antes y un después en Misiones en lo que a la pandemia de Covid-19 se refiere. Ese día llegaron a la provincia las primeras vacunas Sputnik V para empezar a inmunizar al personal de salud al día siguiente.

Fueron en total 2.250 multidosis del componente 1 de la vacuna desarrollada en Rusia para generar anticuerpos ante el virus.

Al otro día, médicos y enfermeros se convirtieron en los protagonistas al recibir las primeras dosis en sus brazos. “Esta era una luz, una esperanza para nosotros de que esto termine, de que volvamos a trabajar sin miedo, porque así como la población tiene miedo, nosotros no estamos exentos de ese temor porque también tenemos familia, somos personas. Me emociono porque nos tocó transitar por todo, me emociona muchísimo esta luz en el camino”, señaló ese día Marta Ruiz, una de las médicas que se vacunó.

Para el 9 de enero ya había en la provincia 5.400 vacunas y el 20 de enero entraron las primeras del componente 2: 2.500.

Pasaron casi dos meses desde ese 28 de diciembre y hasta ayer Misiones había recibido 21.400 dosis de la Sputnik V (la mayor parte del componente 1 y otro tanto del 2) y ayer se sumaron 14.500 vacunas Covishield elaboradas en la India y desarrolladas por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca.

En tanto que hasta esta semana el 48% del personal de salud había completado su plan de vacunación con las dos dosis.

Cubierta la mayor parte de los trabajadores sanitarios con alta exposición al virus se abrieron las puertas a otra de las etapas esperadas desde un principio. Se trata de la vacunación a adultos mayores, los más afectados por el Covid-19 y que tienen posibilidades de generar cuadros graves de la enfermedad.

Así, mientras en otros puntos del país aún están inscribiendo para vacunarse y aguardan empezar a hacerlo la semana próxima, Misiones arrancó con el proceso este viernes, siguió ayer y lo hará de nuevo el lunes. Tal fue el interés de los misioneros por vacunarse, que el mismo día que se habilitaron las inscripciones las líneas telefónicas colapsaron.

Ahora, ante la llegada de la vacuna de la India, se espera que a la brevedad se anuncien más turnos y fechas para inmunizar tanto a los adultos mayores de 75 años como al personal docente y de seguridad mayor de 60 años o con comorbilidades.

Recomendable

En esa línea, la vacunación en personas mayores es “altamente recomendable” teniendo en cuenta que se trata de la población de mayor riesgo para desarrollar enfermedad grave y severa por coronavirus y fallecer, coincidieron especialistas. Además, enfatizaron que la inmunización no tiene contraindicaciones específicas por edad, aunque aconsejan consultar con el médico de cabecera “para evaluar el estado de salud de cada paciente”.

Si bien las personas mayores de 60 años representan sólo el 15% del total de casos de coronavirus reportados desde que comenzó la pandemia y los mayores de 70 representan nada más que el 7,2%, son el grupo etario más afectado en cuanto al desarrollo de cuadros graves y a la mortalidad. De hecho, el 83,85% del total de fallecidos por Covid-19 en la Argentina son mayores de 60 años (42.646).

Es decir que mientras que la edad promedio de personas contagiadas es de alrededor de 40 años, la media de los fallecidos es de alrededor de 76 años, por eso se apunta a que esos ciudadanos se vacunen.

“Todas las personas mayores pueden vacunarse, la única contraindicación formal es el antecedente de una alergia severa como anafilaxia, edema de Quincke o a alguno de los componentes de la vacuna”, dijo ayer a Télam la médica geriatra e infectóloga Miriam Rozenek, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi).

No obstante, Rozenek advirtió que “como la mayoría de las personas mayores tienen lo que se denomina polifarmacia (más de cinco medicamentos en forma habitual) no está de más si quieren hacer la consulta si tienen alguna duda en particular con su médico de cabecera”.

Seguridad

En referencia a la seguridad, la especialista -que también es miembro de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología (Sagg)- explicó que “por el tipo de vacuna que se está aplicando (ninguna tiene gérmenes vivos) no habría riesgos ni en las personas mayores ni en los inmunosuprimidos; lo que todavía se está estudiando es si estas vacunas generarán respuesta inmune en las personas mayores del mismo modo que en los jóvenes”.

“Hay vacunas que ya informaron algunos datos en mayores de 65 e indicaron que la respuesta inmunológica fue buena, otras señalaron que fue un poco más baja, pero lo que hay que entender es que cuando uno indica una vacuna pone en una balanza riesgo-beneficio y teniendo en cuenta el alto impacto en el desarrollo de enfermedad grave y muerte que tiene el coronavirus en personas mayores, la balanza se inclina hacia los beneficios de dársela”, añadió.

En el mismo sentido, la médica infectóloga Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (Save), aseguró que “las vacunas contra Covid-19 que están aprobadas para personas mayores pueden darse sin ninguna contraindicación por edad pero siempre es aconsejable la consulta con el profesional de cabecera que considere las enfermedades previas del o la paciente y el estado general en que se encuentra”.

“Para las personas inmunosuprimidas, que reciben corticoides en altas dosis, personas con VIH con bajo recuento de CD4, embarazadas, mujeres en períodos de lactancia o personas con enfermedades autoinmune todavía no hay suficiente evidencia, por lo cual siempre hay que ponderar el riesgo-beneficio según la exposición y profesión y analizar caso por caso”, indicó.

Cahn advirtió que “sí está contraindicada en personas con antecedentes de alergias graves como anafilaxias” y pidió “tener en cuenta que la información respecto a las vacunas es muy dinámica y se va actualizando conforme va apareciendo evidencia”.

La población objetivo a inmunizarse

En Misiones la población objetivo que debe recibir la vacuna contra el Covid-19 se estimó en 262.000 personas. Entre ellas se encuentra el personal de salud, adultos mayores de 65 años y personas de entre 18 y 65 años con comorbilidades. Además se prevé dar prioridad a los trabajadores de la educación y fuerzas de seguridad que tengan más de 60 años y se encuentren en actividad o tengan enfermedades de base.

De esta forma, para cumplir con una etapa clave en el Plan Estratégico de Vacunación Nacional contra el Covid-19, Misiones necesita al menos 29.738 dosis de ambos componentes, en el caso de que sea la Sputnik V.

El número se desprende del cruzamiento de datos que maneja del Ministerio de Salud de la provincia y el Consejo General de Educación (CGE): todavía falta inmunizar al 52% de los trabajadores de la salud que serían unas 6.000 personas; y la totalidad de los agentes del ámbito de la educación que son 23.738 si se tiene en cuenta solamente a aquellos aptos para volver a la modalidad presencial.