Okulovich complicado en La Plata, donde se lució Canapino

sábado 20 de febrero de 2021 | 19:22hs.

El misionero Carlitos Okulovich (Torino) se ubicó en la 39° posición en la clasificación de la primera fecha del Turismo Carretera, que se disputa en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata, donde se lució Agustín Canapino (Chevrolet).

Okulovich abortó el primer intento y buscó hacer una vuelta rápida en el segundo intento, pero se encontró con un auto en el sector lento y perdió mucho tiempo. Así el misionero marcó 1m28s145/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4265 metros de extensión y quedó a 2s253/1000 de Agustín Canapino (Chevrolet) quien hizo la pole con un tiempo de 1m25s892/1000.

Canapino dedicó la pole a la memoria de su padre, Alberto, fallecido el lunes pasado producto del Covid.

“Esta pole es obra totalmente de mi viejo. Junto con el equipo, me dejó un auto con el que cualquiera podría lograr el mismo resultado. Es muy especial, porque él siempre quería que lográramos la pole position en el TC. Hacía muchas en otras categorías, pero acá costaban mucho más", dijo un emocionado Canapino.

Por su parte Okulovich explicó: “Una lastima el mal resultado de hoy, no es donde deberíamos estar. Decidí abortar la primera vuelta porque sentía que no hice bien el curvón y quise preservar la goma para un nuevo intento. Lamentablemente cuando volví a abrir vuelta, me encontré con un auto chocado en la segunda S, y no pude cerrar ninguna vuelta rápida. Asumo mi error de no haber terminado esa primera vuelta y de esa forma asegurarnos un tiempo lógico. Pido disculpas al equipo y ahora a pensar en mañana para tratar de sumar buenos puntos”.

La actividad del Turismo Carretera seguirá mañana con la disputa de las series, desde las 9.50 y se podrán ver por la pantalla de Deportv. Mientras que la final se pondrá en marcha a las 13.20 y se podrá ver por la pantalla de la TV Pública.