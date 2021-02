Jardín América: Quiso vender un trailer y fue estafada por unos supuestos compradores

sábado 20 de febrero de 2021 | 9:38hs.

Una mujer de Jardín América fue estafada por una suma de más de 460.000 pesos en una operación relacionada a la venta de un tráiler de moto. Lorena B. comentó a El Territorio que simulando la compra, los delincuentes pidieron un CBU para transferir el dinero.

"Mi pareja no tiene cuenta bancaria así que yo les pasé mi CBU y ellos supuestamente querían asegurar la compra. Cuando dijeron haber hecho la transferencia, vemos el home banking y no lo hicieron, entonces a pedido del comprador fuimos al cajero a verificar y nos había dicho después de las 19. Nosotros miramos a las 20.30 y había una parte de la transferencia, no el total", destacó.

Lorena manifestó que llamaron al supuesto comprador, "ellos ya tenían bien estudiado porque no se puede pedir ayuda después de las 20". A continuación la mujer contó que a las 20.30 estaba parte de la transferencia y al hablar con el supuesto comprador le pidió el token de seguridad para hacer una transferencia diferenciada.

"Yo desconfié pero lo hice, al final con ese tocken le habilité el ingreso a mi cuenta y todas las operaciones del Banco sin yo saberlo y solicitaron un préstamo por mí, con mayor margen de endeudamiento con 461.315 pesos y transfirieron a otra cuenta", se lamentó Lorena y agregó que todo sucedió en poco tiempo, cuando se volvieron a fijar la cuenta, ya existía la deuda.

Lorena es docente y expresó que no tiene los recursos para afrontar la deuda que ahora tiene con la entidad bancaria, "ellos solicitaron un pronto Cash ipréstamo que se acredita automáticamente vía online y transfirieron el dinero a otras cuentas".

"Siempre miraba en las noticias como estafaban y no entendía como caían en el cuento del tío, ahora me tocó a mí. Los delincuentes usaron esta pandemia para entrenarse y estafar", refirió.

Para cerrar la víctima de estafa reflejó que la venta lo querían hacer de buena fe y actuaron ingenuamente. Ya hicieron la denuncia en la policía y cerró su cuenta bancaria. Pidió también a la comunidad tener cuidado para que no le sucedan lo que le pasó a ella.