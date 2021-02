“Uno nunca puede escapar del fútbol”

sábado 20 de febrero de 2021 | 6:01hs.

Juan Aguirre (72), más conocido como Juancho, recorrió Misiones y Corrientes atajando en el fútbol del interior, recolectando anécdotas imperdibles y jugando amistosos contra poderosos como River y Peñarol de Uruguay.

“Yo me considero que era un arquero corajudo, loco, venía un delantero con pelota dominada y le salía, no tenía miedo y tampoco era de tirarme mucho, siempre estaba bien parado cubriendo el arco”, destacó Juancho. Además reflejó: “El puesto más lindo es el de arquero, es distinto, se viste distinto, juega con las manos y los pies”.

Aguirre denominó a su vez que el puesto en el arco es el más ingrato: “Podés atajar bien casi todo el partido, te comés un gol a los 90 minutos y podés perder el partido por ese gol insólito”.

El hombre de gran trayectoria en el fútbol regional contó sus inicios: “Empecé en Libertad de Puerto Mineral, me gustaba jugar de 5 y un dirigente me vio como arquero... ahí probé y no salí más”. Así, a los 15 años debutó en Libertad por casualidad. “El arquero era paraguayo, tuvo que viajar por motivos personales y me hicieron jugar”, remarcó.

Juancho jugó además en el club Jardín América en ese entonces en la Liga de Santo Pipó, luego fue a Huracán de Corrientes en 1968. “Ahí tuve de compañero a Francisco Sá, que estuvo en Boca, Independiente y la selección Argentina”.

En 1970 fue a Posadas para hacer el servicio militar y fichó para Mitre; luego jugó desde 1973 a 1977 en Independiente de Posadas y en 1977 atajó para Atlético Candelaria. Precisó que entremedio de su permanencia en Mitre, en 1971, jugó para el club Jardín por segunda vez y salió campeón, luego volvió al fútbol posadeño.

Juancho gritó campeón con Huracán de Corrientes en el 68’, con Mitre en el 71’, mismo año con el club Jardín y con Candelaria en 1977. Se puede destacar, entonces, que levantó trofeos en casi todos los clubes donde jugó.

“El delantero que me tenía de hijo era Rubén Darío Garay, jugaba para Brown, luego Atlético Posadas y fue mi compañero en Independiente de Posadas, donde ahí no me hacía gol sólo en la práctica”, contó entre risas y agregó: “A donde me movía él me hacía gol”. Y entre los goles que le marcó, relató: “Ni bien empezó el partido, jugábamos contra Atlético Posadas, Garay me vio adelantado y pateó la pelota...yo como estaba en el área grande fui hacia atrás y al querer sacar la pelota al córner me resbalé...me convierte el gol, creo que no iba ni 15 segundos del partido”.

Juancho, además, recordó el partido amistoso contra River: “Ese partido que jugamos para Independiente de Posadas en 1974, perdimos 3 a 1, goles de Morete, Beto Alonso y Pinino Más. Alonso recién daba sus inicios en el fútbol y River tenía un equipazo”.

Además contó la experiencia de haber jugado contra Peñarol de Uruguay que venían de ganar la intercontinental en 1971. “Vinieron a inaugurar con un partido la iluminación de la cancha de Mitre y empatamos 2 a 2”.

Juancho con gran paso en el fútbol, hoy se dedica a colaborar en el “lobo jardinense” y a sus 72 años anda siempre ligado al deporte que lo apasiona. “Uno nunca puede escapar del fútbol, es algo que a casi todos le gusta”, cerró.