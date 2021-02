Comienza la vacunación a docentes considerados de riesgo para el Covid19

viernes 19 de febrero de 2021 | 11:40hs.

Tras la vacunación de los adultos mayores de 75 años, que comenzó a las 8 de la mañana de este viernes en siete localiadades de Misiones, sobre el mediodía comenzó la vacunación de los docentes considerados como población de riesgo, con la intención de que esten en condiciones de retornar a las aulas en el marco de la vuelta a clases en Misiones.

En Posadas la vacunación se produce en el complejo Finito Gherman, con la misma modalidad con la que se vacunó anteriormente a los adultos mayores de 75 años.

Ana María stefañuk, docente del Instituto Jannsen y del Colegio Nacional, fue una de las primeras docentes en llegar al complejo de vacunación. Acerca de la decisión de vacunarse, la mujer de 68 años que espera por su jubilación mientras sigue ejerciendo la docencia como desde hace 40 años, afirmó que "primero tenía un montón de dudas, pero consultando con mi médico de cabecera, y sabiendo que soy una persona de riesgo por tener 68 años a pesar de estar bien de salud, decidí vacunarme".

"Eel médico me dijo que nosotros, mi marido y yo, debeos vacunarnos por la edad. Y como todavía no sale la jubilación y me gusta la profesión, y estoy en actividad sin saber aún si debo volver al aula con seguir las clases de forma virtual, decidí vacunarme por mi seguridad, y para proteger también a mi entorno", explicó la Ana María.

Sobre la experiencia que dejó el 2020 con la modalidad de dar clases de forma virtial explicó, "me costó mucho aprender, y todo lo que tuve superar y aprender de tecnología para dar clases con más de 40 años de antigüedad acostumbrada a la forma presencial". Y agregó "vengo de la tabla de logaritmos y de la regla de calculo y tuve que aprender a usar el celular y la computadora con un gran esfuerzo. Fue un año de aprendizaje y de valorar las cosas que uno tiene, sobre todo la salud".

Sobre la vacuna, afirmó que ",e da seguridad, para mi, mi familia y mi entorno. Porque no sabemos como va a seguir el camino, si virtual o presencial".

En las siete localidades donde se instalaron centros de vacunación se está vacunando a los docentes.