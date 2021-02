El semillero sale al ruedo

viernes 19 de febrero de 2021 | 1:30hs.

Un nutrido grupo de 22 jugadores de la Federación Misionera de Tenis saldrá al ruedo en el 1º Torneo Regional de Menores que se realizará, desde hoy y hasta el domingo, en Curuzú Cuatiá, Corrientes, luego de un año sin competencias oficiales.

Ansiosos y felices, jugadores de distintos clubes de Posadas, Eldorado y Puerto Rico, partieron para competir en sub 12, sub 14 y sub 16 en busca de sus primeros ‘porotos’ del año, pero por sobre todo de regresar a la actividad y medirse nuevamente ante sus pares del NEA, todo un acontecimiento después de tantos meses.

Los representantes, acompañados por Emmanuel Valenzuela como delegado, serán: en sub 12 mujeres, Hannah Valenzuela, Luisiana Schonberger y Albertina Larreteguy; en varones, Juan Duarte Zanichelli, Ignacio Spezini, Justino Soto, Dante Zipilivan, Bautista Bianchi, Felipe Larreteguy, Valentino Rivas, Bruno Graef, Franco Henn y Mateo Ríos.

En sub 14 competirán Valentina Agostinelli, Candela Larreteguy, María Juana Larreteguy, Valentina Amigo y Abril López; en tanto, entre los chicos jugarán Justino Soto, Joaquín Cardozo y Tiziano Arriola. Finalmente, en sub 16, estará Juan López.

Sobre 59 inscriptos que tiene la competencia, organizada por la Federación Correntina, 22 son de Misiones lo que habla del buen número que mantiene la provincia con el semillero.

El torneo se llevará adelante bajo estricto protocolo y en la previa, para el ingreso a Corrientes, los menores de 16 años estuvieron exentos de testeo para Covid-19, aunque los acompañantes tuvieron que presentar el test negativo.