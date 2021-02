Se completaron los cupos de vacunación en 5 de los 7 municipios

jueves 18 de febrero de 2021 | 17:57hs.

El Ministerio de Salud Pública confirmó que se completaron los cupos en 5 de los 7 municipios y que mañana comenzarán a vacunar a los mayores de 75 que se les informó el turno vía telefónica.

Para organizar la distribución de las dosis que, es sabido, todavía no alcanza a cubrir la población objetivo se habilitaron líneas telefónicas para tramitar turnos en los siete municipios donde se dispondrán a partir de mañana los centros de vacunación.

Hoy a media mañana Posadas y Oberá ya no tenían cupos; cerca del mediodía tampoco lo tenía Leandro N. Alem, mientras que Apóstoles y Eldorado se quedaron sin cupo el propio miércoles. Solo San Vicente y Puerto Iguazú tenían algunos lugares.

Todos los adultos mayores de 75 años que han solicitado su turno para vacunación en esta etapa, y que no han recibido día y horario, quedan inscriptos para la próxima etapa, que será en breve. No deben volver a inscribirse.

Las líneas telefónicas son exclusivas para los mayores de 75 años, en ese sentido autoridades sanitarias señalaron que volverán a habilitarse para inscripción de próximas etapas a medida que llegan más vacunas.

Sedes y teléfonos para turnos

Posadas

El lugar de vacunación será en el Polideportivo Finito Gehrmann.

Los turnos al teléfono 3765-045154



Eldorado

Polideportivo Universitario Municipal.

Turnos al 3751-421461 3751-420122



Oberá

Polideportivo Ian Barney.

Turnos al 3755-424091



San Vicente

Polideportivo municipal.

Turnos al 3755-718476



Puerto Iguazú

Polideportivo municipal

Turnos al 3757-446974



Leandro N. Alem

La vacunación será en el Club Germano

Turnos al 3754-453963



Apóstoles

Complejo Expo Yerba

Turnos al teléfono 3758-649342

Emoción y alegría en los mayores de 70 que recibieron la vacuna en Buenos Aires

Los mayores de 70 años que fueron vacunados contra el coronavirus en el partido bonaerense de Ezeiza destacaron el operativo que comenzó hoy en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, a la vez que expresaron satisfacción, "alegría" y "emoción", y remarcaron la importancia de recibir la inoculación para cuidar a los demás.

"Me siento bien y pienso que me estoy haciendo bien yo y un bien a la comunidad; estoy protegiendo a otros", dijo Abel, de 75 años, quien antes de jubilarse trabajaba en una empresa metalúrgica.

Afirmó que "es muy importante" tomar la decisión de recibir la vacuna y llamó a la gente a que "no tenga miedo".

"El proceso fue rápido y en cuestión de dos meses me llamaron; esta es la primera dosis", resaltó Abel, que vive con su esposa y su nieto de 20 años.

La campaña de vacunación contra el coronavirus a personas de más de 70 años en la provincia de Buenos Aires comenzó en hospitales, escuelas y puntos del IOMA y del PAMI.

Entre este jueves y el domingo se vacunarán en todo el territorio provincial a 95.000 mayores de 70 años, docentes y auxiliares con factores de riesgo y a 30.000 trabajadores de la salud, informaron desde el Poder Ejecutivo.

Ayer, la provincia de Buenos Aires había iniciado la vacunación a las personas mayores de 70 años en 20 municipios.

Por su parte, Carmen, de 71 años, quien recibió la vacuna junto a su marido de 75 y se anotó hace dos meses y medio, señaló que se siente "muy bien y muy contenta" por haber recibido la primera dosis y añadió: "Esto es lo que queremos en general para todos, no que uno se vacune y el resto no".

Con respecto a las dudas sobre la vacuna Sputnik V, manifestó que ella y su marido no tuvieron "ningún temor" y aseguró que "hay que vacunarse, hay que cumplir por el bien de todos".

"Cuando me llegó el mail lo recibí con mucha alegría", resaltó y aseguró que durante la cuarentena se cuidamos mucho en casa y por eso llegamos bien hasta acá. "Tuvimos contacto con nuestros nietos porque ellos se cuidaron mucho", remarcó.

Sobre el operativo de vacunación, el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Salvador Giorgi, indicó que en toda la provincia de Buenos Aires se abrieron 169 puntos de vacunación en las escuelas y agregó que continúa la inoculación en los hospitales.

Con respecto al operativo que se llevó a cabo en Ezeiza, el funcionario comentó que comenzó a trabajar en conjunto con el municipio, los vacunadores, las vacunadoras y voluntarios en diciembre pasado "cuando ya sabíamos que venían las dosis de la vacuna Sputnik para la Argentina".

"Primero se hace el triage a todas las personas que quieren vacunarse, luego se pasa a la parte de prevacunación, posteriormente se vacunan y esperan 30 minutos, que es el tiempo reglamentario para aguardar que no haya efectos adversos inmediatos y se van con su carnet", explicó.

"Con esta entrega de más de 143 mil dosis, vamos a estar vacunando viernes, sábado y domingo. La semana que viene llega la partida de la vacuna de AstraZeneca y vamos a vacunar en escuelas y hospitales", afirmó.

"A partir de marzo vamos a mudar estos centros vacunatorios porque comienzan las clases a clubes de barrios, universidades nacionales. La idea es llegar a 300 puntos de vacunación en toda la provincia de buenos Aires", apuntó.

Añadió que también están vacunando "a trabajadores de salud y después seguiremos con los docentes por el inicio de clases".

En tanto, Aníbal expresó que estuvo esperando la vacuna "mucho tiempo porque es muy importante para mí; me siento muy emocionado".

"Soy una persona mayor y tengo a mis nietos y mis hijos, y para evitar todos estos problemas vinimos a vacunarnos con mi señora; gracias a Dios nos tocó", dijo tras destacar el rol del Estado durante la pandemia.

"La organización es muy buena, no me puedo quejar de nada", recalcó y en relación a los posibles reparos sobre el origen de las vacunas no dudó: "Lo importante es que haya vacunas para todos".

Oscar Cicco, secretario de Salud de Ezeiza, precisó que la vacunación comenzó en las escuelas 502 de Ezeiza y la N° 3 de Tristán Suárez "asignadas por el Ministerio de Salud conjuntamente con el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires".

"Ayer llegaron 1.200 dosis y vamos a aplicar un promedio de 300 por día, 150 en cada escuela de 8 a 20 horas", explicó.

"Aquí comenzamos la segunda etapa con los mayores de 70 años y los docentes que tengan algún tipo de patología. La población se puede anotar por la web, aquí en las escuelas, en el Ministerio de Desarrollo Social, en PAMI y la secretaría de Salud conjuntamente con las 16 bases de salud", explicó.

"Es muy emocionante ver los adultos mayores como esperaban colocarse esta vacuna, esto era una esperanza muy grande para ellos, es un día muy feliz para todos", concluyó.

Con la vacunación de mayores de 70 años se dio inicio a la segunda etapa fijada por el Ministerio de Salud de la Nación, que estableció en la primera fase la aplicación de dosis al personal de salud y en una tercera a los adultos de 60 a 69, para seguir con el personal estratégico y los de 18 a 59 años con factores de riesgo.