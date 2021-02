Horarios diferenciados, burbujas y elementos de bioseguridad, condiciones indispensables para el Ciclo Lectivo 2021

jueves 18 de febrero de 2021 | 10:36hs.

En la noche de ayer, miércoles, funcionarios de Salud y Educación, además de expertos en epidemiología se reunieron en Casa de Gobierno para ajustar el protocolo de cara al inicio del ciclo lectivo 2021 que será bajo modalidad mixta, virtual y presencial. El año pasado por la pandemia de Covid-19 no hubo dictado presencial lo cual devino en una transformación radical del sistema educativo.

En Misiones la presentación del personal docente es el 22 de este mes y el inicio de clases es el 9 de marzo en todos los niveles en simultáneo.

Al respecto, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alberto Galarza, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y explicó cómo se vienen preparando para el inminente comienzo de clases.

"Se trabajará una semana presencial y no presencial la siguiente y no es virtual como se dice porque se puede malentender que se está trabajando de manera sincrónica y el docente no va a poder atender simultáneamente a un grupo presencial y a otro de manera virtual", dijo.

Agregó además que se trabajará de manera presencial en la cual se desarrollará un tema y se les dará un trabajo investigativo para esa semana que será no presencial y en la tercera semana se evaluará, se pondrá en común para pasar al siguiente tema, "digamos esa sería la cuestión organizacional y también pegagógica. Nosotros estamos trabajando con los municipios, Salud Pública y los docentes para una definición institucional para que se pueda decidir si ya se puede volver con el cien por ciento a la presencialidad con todas las medidas de bioseguridad si es que no se tiene una circulación viral porque allí no habría riesgo de contagio".

"Los especialistas aconsejan los ventiladores no así los aires acondicionados, no así los espacios cerrados", aclaró.

A continuación, Galarza acentuó que el protocolo está puntualizado con cuatro puntos básicos:

"El uso de barbijo, estamos distribuyendo más de dos millones de barbijos en todas las Secretarías Escolares para que todos los estudiantes tengan el elemento. Entrega de alcohol en gel individual para cada estudiante, dispenser para cada establecimiento para que se puedan sanitizar y en las aulas un atomizador para bancos, sillas y mochilas", detalló.

Criterios e infraestructura

El titular del CGE por otra parte destacó que se está trabajando en las escuelas para la reparación de sanitarios, bombas de agua, para que todas tengan agua potable, "estamos limpiando los tanques también, es un trabajo intensivo y me parece que es un factor fundamental para la vuelta a clases. Hemos tenido una temporada difícil por la sequía que se está recuperando y tuvimos muchas perforaciones que se secaron".

"El criterio es que si no hay circulación viral pueden volver todos los estudiantes otorgando todos los elementos necesarios pero si hay, no se puede, es una tarea compleja porque se trabaja con Salud Pública con casos activos para lograr la trazabilidad y es importante que los docentes ya estén en las escuelas para determinar las condiciones de continuidad", comentó.

Finalmente Galarza referenció que cada nivel educativo tendrá un horario diferencia para el ingreso, egreso y recreo en los establecimientos, "la idea es que el ingreso sea la sencundaria a las 7, primaria 7:30 y nivel inicial a las 8 y el recreo será similar, el primer ciclo en un horario y el segundo en el segundo y se podrá establecer burbujas para que puedan salir y socializar. Tenemos que generar condiciones para que sea lo más seguro posible".