La reacción de Dalma Maradona luego de ver los chats entre la psiquiatra y el psicólogo de su papá

jueves 18 de febrero de 2021 | 8:05hs.

Todavía hay muchas dudas sobre la muerte de Diego Maradona y la Justicia continúa investigando. La familia quiere llegar hasta las últimas consecuencias, pero todo el tiempo se encuentra con sucesos que provocan furia y desconcierto. Como pasó con Dalma Maradona en las últimas horas, que estalló al ver los chats entre la psiquiatra y el psicólogo de su padre. En las redes, se preguntó cuánto tiempo falta para que imputen a Matías Morla, abogado y hombre de confianza del exfutbolista.



“Mañana voy a juntarme con Gianinna para saber esto del pasado de Diego, ver qué tomó, que no tomó, bla, bla, bla. Me va a preguntar probablemente de dónde salí yo. Le digo que me convocaste vos, que nos conocíamos porque yo laburo en adicciones y consideraste que faltaba un psicólogo”, le decía Carlos Díaz a Agustina Cosachov en esa charla.

Y agregaba: “Porque si yo le digo de una que es a través de Matías, pierdo toda autoridad para ellas y diga lo que diga les va a chupar un huevo”. “Excelente, obvio, que del ambiente consideré que eras la mejor opción”, le contestó la psiquiatra. Díaz acotó: “Agus, si sale bien Diego esto puede ser algo que quede para la posteridad. O perdemos la matrícula y vamos en cana o somos semidioses”.

La actriz compartió ese fragmento en su cuenta de Instagram y se sacó de quicio. “Acá están los semidioses mentirosos hdp, pero gracias Carlos por darnos el dato de quién te contrató... ¿Todos sabemos de qué Matías habla, no?”, disparó.

Visiblemente molesta, y cansada de los tiempos que maneja la Justicia, señaló: “Mucha gente me dice que yo presenté los chats de la historia anterior. A todos les quiero contar que lo que salió publicado en los portales ¡son chats que ya tiene la Justicia! Si me preguntan cómo los obtienen, la verdad es que no lo sé.”. Por último, la joven -que dio positivo en coronavirus- lanzó una advertencia para que las cosas queden muy claras con los usuarios que están pendientes de sus publicaciones: “Nunca voy a parar de poner cosas, hasta que vayan presos los que tengan que ir. Si les jode no me sigan ¡porque no voy a parar!”.

Aparecen chats de los enfermeros de Diego Maradona

Una indigestión con camarones provenzal que derivó en un cuadro de vómitos, la caída en la habitación, las peleas con los médicos, las reiteradas negativas a que lo controlen, su falta de apetito y hasta un alerta para quedar cubiertos “en la parte legal” son algunas de las situaciones registradas en el chat de los enfermeros que atendieron a Diego Armando Maradona en la casa donde murió el 25 de noviembre pasado.

El grupo de WhatsApp lleva el nombre de “Tigre” y está transcripto en 12 fojas -a la que tuvo acceso Télam-, del cuerpo 1 de la causa en la que se investiga la muerte del excapitán de la Selección argentina campeona del mundo en México 86.

El chat fue creado para que los enfermeros de la empresa “Medidom” que cuidaron al Diez reportaran a sus superiores y a los médicos coordinadores de la prepaga Swiss Medical, el parte diario y cualquier eventualidad que surgiera en la casa del barrio San Andrés de Tigre.



Los diálogos -aportados por el enfermero imputado Ricardo Almirón- son parte de los elementos que analizaron los fiscales para sostener la hipótesis de que esa internación domiciliaria tuvo falencias que pudieron haber derivado en la muerte del astro y, por lo tanto, en un posible “homicidio culposo”.

Incluso, el único médico clínico que llegó a ver una sola vez a Maradona en Tigre mostró su preocupación por lo dificultoso que era Diego como paciente al afirmar en este chat: “Cubramos la parte legal”.