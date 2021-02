Las subas del gasoil dificultan definir costos a transportistas

jueves 18 de febrero de 2021 | 0:22hs.

La suba casi semanal de los combustibles en diversas zonas del país está provocando más de un dolor de cabeza a las empresas que deben estimar costos del movimiento de su mercadería o pedidos de abastecimiento. Además de los mayores gastos, se indicó que también se generan retrasos hasta justificar el valor de los transportes que tienen que moverse hasta zonas alejadas.

En tanto. los transportistas alertan que además de gasoil, el costo de las cubiertas de los camiones está impactando en mayor medida en el importe de mover mercadería por el territorio argentino.

“Respecto al gasoil vemos con preocupación la constante suba de costos de toda la cadena logística. Ya en el año 2020 tuvimos un récord de subas. Esperamos que el gobierno actúe porque si la inflación sigue creciendo así habrá un perjuicio muy grande para todo el sector transportista”, evaluó al respecto José Vera, presidente de la Asociación Misionera de Autotransporte de Cargas (Amitrac).

El directivo misionero recordó que tras la suba del combustible automáticamente se van disparando otros costos y cotizaciones. Al mismo tiempo detalló que el componente que más se encareció actualmente son los neumáticos para camión.

“Hoy lo que pasa con los neumáticos es muy grave para nosotros porque han subido increíblemente. Al inicio del 2020 una cubierta radial salía 30.000 pesos y hoy ese mismo producto cotiza a 80.000 pesos.

Pero lo más grave es que no se consigue, tenemos que esperar hasta que llegue la mercadería”.

Y alertó así que “si los costos no se pueden bajar, las empresas se van comiendo sus posibilidades de reinversión. Ya no hay recambio de unidades. Las cubiertas se estiran hasta el máximo de su vida útil porque se volvieron muy costosas”.

Por su parte, el presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Alejandro Haene, consideró que ante los precios tan cambiantes es sumamente difícil evaluar costos.

“Hay una incidencia directa en la logística. Cuando alguien trae mercadería y debe cargar en otra localidad sabe que debe gastar más porque el combustible es más caro. Pero además incide en toda la cadena productiva porque el gasoil se usa en fábricas que además de electricidad necesitan mover máquinas con combustible. También en el agro se usa para las máquinas agrícolas. No es un componente menor, afecta a todo”, recordó.

Por otro lado, apuntó a que es inexplicable que el combustible sea más caro en localidades del interior de la provincia.

“Es una preocupación para nosotros y además no entendemos por qué se hace una diferencia de precios. El flete del combustible lo debe asimilar la petrolera. Además, casi todas las empresas de transporte están en el interior de la provincia”, manifestó.

En tanto recordó que desde la Confederación se manifestaron en contra de la diferencia de precios entre Posadas y las estaciones de servicio del interior de la provincia.

“Enviamos nota al presidente de YPF y al ministro de Desarrollo Productivo, pero no tuvimos respuesta”, recalcó.

Menos abastecimiento

Asimismo, Haene también consideró que la suba constante de los fletes genera otro tipo de dificultades a la hora de traer mercadería desde algunos lugares lejanos.

“Cuando las fábricas envían mercadería se quieren asegurar la cobertura de costos. Por ejemplo, si antes se compraban 100 juegos de baño hoy tal vez le piden que compren 200 para asegurarse el transporte. A su vez si la empresa de transporte no puede llevar nada cuando hace el regreso eso también se traslada a la tarifa como flete muerto”, aseveró en referencia a eso.

Finalmente, remarcó que “hoy se hacen todos los cálculos posibles para evitar costos de más, toda pequeña suba incide en la rentabilidad que se pueda ganar”.