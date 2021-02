"Fuimos muy bien escuchados", dijo la madre de Úrsula tras la reunión con el Presidente

miércoles 17 de febrero de 2021 | 19:28hs.

La madre de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada a puñaladas por su exnovio policía en la localidad bonaerense de Rojas, dijo hoy que junto a su esposo fueron "muy bien escuchados" durante la reunión que mantuvieron en la Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández y que recibió el apoyo del mandatario.



Patricia Nasutti y Adolfo Bahillo, padres de la víctima, fueron recibidos durante dos horas por el primer mandatario y las ministras de Seguridad, Sabina Frederic; de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y de Justicia, Marcela Losardo.



"Fuimos muy bien escuchados. Hicimos el pedido que como mamá y como papá necesitamos ser escuchados para que la justicia cambie y para que no haya mas otra Úrsula", expresó la madre.



Según Patricia, el Presidente les "ha prometido varias cosas que las va a cumplir", aunque no dio precisiones sobre cuáles serán las medidas que tomará el Gobierno.



"Dentro de dos semanas el Presidente va a ir a mi humilde casa", aseguró la mujer respecto a la visita que hará el presidente Fernández tras el viaje oficial que realizará a México la próxima semana.



La madre mantuvo en reserva lo conversado durante la reunión y dijo que al mandatario "lo conocía nada más que por televisión" y que le "dio su celular personal" para que pueda comunicarse con él.



"Las ministras también están a disposición de nosotros. Obviamente él se quebró y las ministras también", afirmó Patricia.



La mujer recordó que, el de su hija, fue "un femicidio con una cuchillada en la espalda, le cortaron el dedo, con trece puñaladas más y fue brutalmente degollada", por lo que "nos quebramos todos" en la reunión.



"Es una persona humana, como persona católica Alberto Fernández me escuchó y como mamá me voy totalmente contenta, a pesar de la tristeza que tiene mi alma, de lo que el Presidente se ha comprometido con nosotros y de la visita que va a hacer a la localidad de Rojas", indicó.



Por último, la madre de Úrsula aseguró que el Consejo Federal que tratará el tema de los femicidios "va a cambiar algo".



"Al asesino que tenga muy larga vida, sé que hay un Dios y le deseo que nos siga iluminando y le de muy larga vida", concluyó.