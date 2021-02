Si paga una caución de $200 mil, acusada de hurtar 14.200 dólares saldrá en libertad

miércoles 17 de febrero de 2021 | 15:20hs.

La mujer que hace alrededor de un mes fue detenida bajo sospecha de haber hurtado 14.200 dólares que iban a ser destinados a un proyecto solidario en Oberá, podrá recuperar la libertad si hace frente a una caución real de $200 mil.

Esto en función de la decisión que tomó la magistrada subrogante en el Juzgado de Instrucción Uno de dicha ciudad, concediendo el beneficio de la excarcelación a Rocío Milagros V. (28), imputada en cuatro causas paralelas por delitos similares.

El monto aún no fue cubierto por la acusada, que permanece privada de la libertad en una comisaría de la Capital del Monte. Si logra hacerlo podrá seguir el proceso -de esta causa- en libertad aunque deberá cumplir una serie de obligaciones con el objetivo de no volver a prisión.

Causas paralelas

Desde la primera denuncia -por hurto de los 14.200 dólares- en perjuicio de una pareja oriunda de Buenos Aires que decidió radicarse en Misiones, la sospechosa sumó tres denuncias por delitos parecidos que habrían sido cometidos meses antes en distintas locaciones de la zona Centro.

Esas otras acusaciones se tramitan por separado y desde el ámbito judicial todavía no definieron si corresponde otorgarle la excarcelación y si ese es el caso, el monto de las nuevas fianzas que deberá pagar.

Supuesta psicóloga

Cabe repasar que la acusación inicial apuntó a que la sospechosa se hizo pasar por psicóloga para lograr vincularse con la pareja que estaba alojada en un complejo de cabañas a la espera de recibir las llaves de la casa en la cual iban a vivir.

"Buscó generar un vínculo y como el hijo de ella en un momento estaba jugando con el mío comenzamos a charlar. Ella se dio cuenta el estado de nerviosismo que tenía por lo que había pasado con mi nene -un accidente doméstico- me dijo que era psicóloga", explicó en su momento la denunciante, detallando que los dólares fueron sustraídos de adentro de una cartera que estaba en la camioneta en la cual se desplazaban.

En los días posteriores y mientras la víctima hacía pública la falta de respuestas, la acusada habría sido vista en Eldorado haciendo -aparentemente- grandes compras en efectivo.

Enterada de la acusación que cobró impulso en las redes sociales, hizo un descargo público en su Facebook donde dijo ser "víctima de un troll" que la "acusa de un delito sin pruebas".

"No tengo ninguna citación o notificación de denuncia contra mi persona, como así tampoco ningún proceso en curso", escribió y acto seguido alertó a los usuarios de la red social que hizo "capturas de pantalla de todas las personas que compartan dicha publicación falsa y me ofendan y/o desacrediten, como así también esta cuenta (de la denunciante) que me acusa de un delito sin pruebas".

Cuando la detuvieron en Oberá, a mediados de enero, los investigadores de la Unidad Regional II allanaron su casa en el barrio 180 Viviendas y hallaron 234 mil pesos en billetes de distinta denominación que se presume es parte del sustraído.

Desde entonces permanece privada de la libertad.

Más allá de las denuncias formales, otras personas escribieron en redes sociales haber sido engañadas por la misma sospechosa.

