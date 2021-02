Padres autoconvocados se movilizan para pedir por una presencialidad completa en la vuelta a clases

miércoles 17 de febrero de 2021 | 11:24hs.

La pandemia del coronavirus iniciado a mediados de marzo del 2020, cambió los planes de todos los argentinos. Desde ese entonces, las autoridades evalúan la situación epidemiológica día a día para determinar si es conveniente flexibilizar actividades sin poner en riesgo la salud de sus habitantes.

En esa línea, el gorbernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, anunció junto al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, que en Misiones se priorizará un modelo dual entre presencial y virtual.

Es por esto que en Misiones, un grupo de padres autoconvocados decidieron visibilizar sus reclamos ante la incertidumbre y la poca información referidas al nuevo inicio de clases que se aproxima en el mes próximo.

Amalia Faut, representante del grupo de padres, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva e inforrmó que este miércoles se reunirán en la Plaza 9 de Julio de la ciudad de Posadas desde las 18:30 "para pedir certezas y que se maneje la presencialidad al 100 por ciento. Somos un grupo que estamos desde el año 2020 movilizándonos desde octubre y como padres estamos pidiendo la presencialidad en todas las provincias".

"Además estamos solicitando que esta presencialidad no esté atada a un semáforo epidemiológico, somos independientes y que cada uno lleve un cartel con la consigna que los presente. A todos nos une la misma preocupación de lo que fue el 2020 y que se trabaje en la presencialidad en las aulas", acentuó.

A continuación aclaró que se encuentran representando a sus hijos y que también hay universitarios en apoyo a la causa, "ellos nos acompañan y nosotros los acompañamos porque tenemos la misma preocupación de la formación y que se garantice el derecho a los niños".

"Nos pone felices que en cuatro provincias ya hayan comenzado las clases, es una causa en la que creemos y le ponemos mucho tiempo y que estamos siendo escuchados lo que es algo muy bueno. Volver a la presencialidad es algo vital por la salud mental de los chicos, la virtualidad no garantiza el aprendizaje y estábamos dejando fuera una gran parte de la escuela y es esa necesidad de poder vincularse", agregó.

Finalmente manifestó que los chicos no son vectores, "no contagian y las escuelas no son lugares de contagios y deben ser las primeras en abrir y las últimas en cerrar".