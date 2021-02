Aceleran la vacunación en el país y esperan vacunar a la población mayor de edad para septiembre

miércoles 17 de febrero de 2021 | 10:54hs.

El ministro de Salud, Gines González García, afirmó hoy que "estamos empezando con un ritmo de vacunación más acelerado" con la llegada esta madrugada de una partida de 580 mil vacunas contra el coronavirus producidas en India, y reveló que se encuentra "en los detalles finales" el acuerdo con China para la provisión de dosis de Sinopharm.

"Hoy es un gran día; en 48 horas, las vacunas llegadas esta madrugada estarán ya disponibles en las provincias", anunció González García en declaraciones a la prensa, tras supervisar el cargamento en el Hangar de Cargas Argentinas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El vuelo QR 8155, procedente de Doha, aterrizó en Ezeiza a las 2.58 con el cargamento de vacunas de la marca Covishield, producidas por el laboratorio Serum Institute de la India y desarrolladas por la Universidad de Oxford y AstraZeneca.

"Con las vacunas que hemos comprometido y con las acciones que estamos haciendo, estimamos que en agosto, septiembre, tenemos vacunados a todos los argentinos que están en condiciones de ser vacunados", dijo el funcionario y, a continuación, agregó: "Esto cambia si dicen que a los menores de 18 años hay que vacunarlos; se nos amplía la población".

En ese marco, el funcionario destacó que "estamos empezando otro ritmo vacunatorio más acelerado, en negociaciones con los distintos proveedores de vacunas y vamos a seguir acelerando día a día".

Asimismo, indicó que ya se está "finalizando con la vacunación del personal sanitario, quedan muy pocos en todo el país, y comenzando con los adultos mayores, los más vulnerables, con un gradualismo entre los 80 y 70 años según la organización de cada provincia".

Las Paso

El ministro de Salud consideró que "es un riesgo innecesario" en el contexto de pandemia realizar las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) en agosto, tal como está previsto en el calendario electoral, y subrayó que "todo lo que pueda ser evitable, debe ser evitable" en relación a la concentración de personas.



En el mismo diálogo con radio La Red, el funcionario evaluó que "es un riesgo innecesario votar en agosto, aunque no puedo decir cómo estará la situación sanitaria para ese momento, pero creo que es un riesgo absolutamente innecesario que no debemos correr".



"Todo lo que pueda ser evitable, debe ser evitable. Si estamos intentando vacunar a mucha gente (contra el coronavirus) para disminuir la transmisión, cualquier concentración genera ampliación de contagios", agregó el ministro.



González García sostuvo que, "en general, en todo el mundo, en el invierno es cuando empiezan las complicaciones, como ocurrió en el hemisferio norte, pero es muy difícil ser categóricos cuando el conocimiento varía tanto".



Las declaraciones del ministro de Salud se producen en momentos en que el oficialismo propone adaptar el calendario electoral a las variables epidemiológicas del 2021 debido a la situación sanitaria por el coronavirus.



En concreto, se están analizando tres posibilidades: postergar todo el cronograma, suspender las PASO o realizar el mismo día primarias y generales, según trascendió de fuentes oficiales en los últimos días.



La alternativa de retrasar las PASO y la general de agosto y octubre -tal como está previsto hoy- a los meses de septiembre y noviembre es la que parece afianzarse tras tras los recientes anuncios de la oposición de que no acompañará "ninguna de las otras dos opciones".

Previamente, en declaraciones a radio La Red, había indicado que el Gobierno se encuentra transitando "los detalles finales" del acuerdo con China para la provisión de la producida por Sinopharm.

"Faltaba alguna documentación del Anmat, que ya la están enviando. Será cuestión de días.

La parte política-comercial está cerrada, nos falta la parte de seguridad que tenemos que tener en cualquier vacuna", explicó.