miércoles 17 de febrero de 2021 | 4:00hs.

Eran sólo seis las plazas para una gira especial con la selección y un misionero obtuvo su lugar. Mauricio Lovera (20) será el representante de la Tierra Colorada por México y España, experiencias que la lucha y el sacrificio le otorgan una vez más.

“Me da escalofrío pensar que voy a ir a Europa”, compartió Mauri a El Territorio. Desde el sábado tanta felicidad no le entra en el cuerpo desde la conquista de ese lugar de privilegio, en el selectivo juvenil nacional de Buenos Aires, en la modalidad Libre 67 kilos.

Fue todo especial: el contexto, tras un año sin competencias y que al llegar, el domingo, era su cumpleaños y su familia lo esperó para un festejo por partida doble. “Me decían qué regalito te hiciste”, señaló entre risas.

Además, el apellido Lovera está nuevamente en el tapete ya que Eduardo, cuarto en los Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018 en lucha, es su primo y como se puede ver la garra está en la sangre. “Yo pensaba que iba a clasificar Edu y no yo. (risas), pero él venía cansado y perdió en la final sólo por un punto. Eso me bajoneó un poco allá, porque Agustín -García- también llegó a la final. Todo el equipo estuvo cerca, pero después entendí que tenía que estar contento porque sólo seis de todo el país lograron clasificar a la gira, y soy uno de ellos”, reflexionó.

Sobre la competencia en sí, Mauri explicó que “estuvo bastante competitivo y pesado, porque estaba al mejor nivel de Argentina, con sus equipos fuertes. Gané seis luchas por superioridad técnica, estaba tranquilo eso me jugó a mi favor”.

Y ya falta poco para armar el bolso, en marzo, la selección parte primero a un campus de entrenamiento de 28 días a México, país que en el 2017 el posadeño ya tuvo la oportunidad de conocer también en una gira internacional, y ahora se suma España, que será a la vuelta de las tierras aztecas, y en Europa le espera una competencia. “Todo es con vistas al Panamericano que se hace en Buenos Aires en junio y si saco podio ahí, tengo chances de clasificar a los primeros Juegos Panamericanos Juniors, a realizarse, Cali, Colombia, en septiembre”, detalló.

A Mauri, así como al resto de los chicos del equipo Misiones Lucha -liderado por el referente de esta disciplina en Misiones, Adrián Báez, este deporte les abrió un mundo nuevo, viajes que hubieran sido imposibles, todos con orígenes de familias trabajadoras, en su mayoría del barrio Santa Lucía, donde estaba en un principio la escuela de lucha.

En el caso de Mauri, su mejor año fue en el 2017 cuando fue campeón en el Sudamericano de Chile, greco y libre, en el Panamericano en Buenos Aires fue cuarto y también tuvo una gira en México. Previamente había viajado a Cuba y Colombia.

“Gracias a Dios conocí la lucha, porque me dio experiencias únicas. Hay que disfrutar de cada momento así gane o pierda yo siento que gano porque me gusta viajar y conocer otras culturas. Ahora, me da escalofrío saber que voy a conocer Europa, va a ser la primera vez que salgo del continente americano y me siento feliz. Voy a conocer el mundo más allá de mi país de nuevo”, explicó.

Es que tras un 2020 en el que la pandemia dejó sin actividad oficial en cuanto a competencias, volver de esta manera tiene un sabor especial y sobre todo porque Mauri estuvo meses trabajando y recién en junio, con la habilitación, pudo volver con todo a la colchoneta del Cepar.

“Después de un año parado, las ganas de volver a competir ese día -el sábado- me salieron todas juntas y sentí de nuevo esas sensaciones de cosquilleo y adrenalina que da la competencia. Tanto el entrenamiento de los últimos meses me dieron alivio. Aunque no puedo relajarme mucho porque vienen muchas cosas òr delante”.

Y agregó que “no fue fácil el año pasado, al principio me aparté un poco de la lucha, entrenaba sólo una vez por semana, pero me mantenía en contacto con el colchón. Es que me puse a trabajar hasta mitad de año -manejando un camión en una empresa- hasta que se habilitó la lucha y volví a full; es más, no tuvimos vacaciones i desde junio metimos de largo hasta ahora”.

Para finalizar, Mauri señaló a los Juegos Panamericanos Junior como la gran apuesta “sólo pienso en eso, me enfoco en estar ahí”. Y la gira ayudará a que eso esté más cerca a la gran cita que convicará a 30 disciplinas de todo el continente.

De igual manera, sus pares misioneros tendrán el 8 de mayo una oportunidad más de acceder al Panamericano de Buenos Aires, y este es clasificatorio a Cali, con el segundo selectivo nacional. Y quién dice que esta vez se sume algún misionero más al equipo albiceleste.