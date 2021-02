La construcción se erige como motor para impulsar el crecimiento del país

miércoles 17 de febrero de 2021 | 5:00hs.

Reactivar la construcción para convertirla en motor de recuperación de la economía del país es uno de los objetivos trazados por la administración nacional. La primera muestra concreta fue el lanzamiento nacional, entre otros, del programa “Casa propia-construir futuro”, con el objetivo de promover y financiar proyectos para la construcción de viviendas destinadas a sectores vulnerables y clase media (ver Misiones nunca detuvo...).

A ello se suma la media sanción de la ley aprobada casi por unanimidad por la Cámara de Diputados de la Nación, que propone el blanqueo de capitales y tiene como objetivo impulsar la actividad de la construcción.

Tal iniciativa es un paquete de proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo basado en una propuesta elaborada por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (Cedu) y la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV).

De convertirse en ley en el Senado -sobre lo que hay mucha confianza en el sector-, permitirá el blanqueo de capitales y los fondos declarados serán destinados exclusivamente a la construcción de obras privadas nuevas y para las que posean un grado de avance inferior al 50 por ciento.

En la Cámara Alta, los senadores de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, además de Infraestructura, Vivienda y Transporte abordarán el tema en la jornada de hoy, para luego ser elevado para su análisis final.

Alberto Squillaci, secretario en Misiones de Camarco, se mostró muy confiado en que se convierta en ley. Considera que será un gran impulso al sector privado. “Los privados estábamos sin ningún apoyo, esta ley se viene trabajando en la Cámara hace más de veinte años para el incentivo de las inversiones privadas. Pero tenemos algo muy bueno, que es que cada construcción que no llegue al 50% hoy de avance, se declara que por dos años no paga impuesto a bienes personales. Y todo dinero que ingrese como blanqueo también está exceptuado de impuestos por dos años. Y la construcción que es del pozo también tiene el beneficio”, explicó en diálogo con El Territorio.

Al tiempo que determinó que “otra cosa muy buena que tiene esta ley es la autorización al Ministerio de Hábitat de la terminación de las obras que estaban paralizadas en el país. Hay más de 50 mil viviendas paralizadas, neutralizadas, usurpadas. Hoy el gobierno nacional con esta ley habilita a regenociar contratos con precios tope, un precio que negocie el municipio y pida los fondos. En el gobierno anterior financiaba una parte Nación y otra parte el municipio o provincia, pero ahora la Nación se va a hacer cargo del 100% de la obra y no hay dudas de que se van a terminar las viviendas”.

Del mismo modo, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Szczech, se explayó sobre lo que representará la construcción este año en el país. “La expectativa es muy buena porque nuestra industria de la construcción tiene dos grandes motores: Uno tiene que ver con la obra pública y la inversión pública prevista en el presupuesto que es el doble comparado al del año pasado, y la segunda es la obra privada que tiene un motor con varias ayudas y, el principal es el bajo nivel del metro cuadrado en dólares, históricamente bajo que hace que la gente quiera construir”, observó.

Añadió que “lo otro es básicamente este proyecto de ley de incentivo a la construcción, creemos que el sector privado tendrá un buen empuje este año y entre ambos, al ser la construcción muy dinámica, creará empleos”. Recordó que en total, son 180 industrias que convergen alrededor de la construcción, además de hablar del la ley que empieza a tratar hoy el Senado, se refirió al encuentro con el ministro de Economía, Martín Guzmán (ver Empresarios...).

Sobre la provincia

En materia de construcción de viviendas públicas, Squillaci destacó además la particularidad de Misiones, “en cuanto al Iprodha, es un párrafo aparte, porque es una de las pocas provincias que no tiene vivienda neutralizada o paralizada”. Ello al explicar que “la provincia se fue haciendo cargo de los desembolsos que no hizo la Nación”.

“La provincia nunca abandonó a las empresas y nunca les dio motivos para que se paralicen las obras, en otras provincias tienen otros problemas estructurales”, aclaró.

Tal situación fue ratificada por el presidente del Iprodha, Santiago Ros en cuanto al sostenimiento de los planes de viviendas a pesar de que no llegaban recursos de Nación.

En diálogo con El Territorio, remarcó que “el capítulo de la obras paralizadas o abandonadas, si no se aclara correctamente en la reglamentación premiará a aquellas jurisdicciones más ineficientes en desmedro de las que hemos realizado un enorme y genuino esfuerzo en cumplimiento de los compromisos asumidos para los que todos estuvimos en igualdad de condiciones”.

“Implicará un enorme blanqueo que favorecerá a las jurisdicciones más grandes. Perjudicando la región del Norte que concentra el mayor déficit y los menores recursos. Por lo tanto, los legisladores deberán tener presente esta deformación o eventualmente la reglamentación. Sino, nuevamente los sectores más pobres volverán a subsidiar a las provincias más ricas está vez para corregir problemas que ellas mismas generaron en la administración de sus compromisos”, apuntó el presidente de Iprodha.

En tanto, Squillaci añadió sobre el sector que “en los últimos cuatro meses se recuperaron 30 mil puestos de trabajo, y durante el 2020, los primeros ocho meses se perdieron 70 mil puestos, y en el periodo 2015-2019 se perdieron 270 mil puestos. La ley viene bien, va a mover la economía y es importante porque la construcción es madre de las industrias. La provincia invierte constantemente en obras chicas, como comisarías, centros cívicos, y eso derrama en la misma comunidad. Tenemos esa ventaja que no tienen otras provincias”. Luego detalló la existencia de 270 empresas en la provincia, “grandes, medianas, chicas o cuentrapropistas que en este momento, ninguna está parada”.



Misiones nunca detuvo la construcción

A principio de febrero, el gobernador Oscar Herrera Ahuad, acompañado por el presidente del Iprodha, Santiago Ros, avanzó en el acuerdo para la construcción de 2.300 viviendas impulsado desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que prevé, en acuerdo con los gobernadores, la construcción de viviendas entre 2021 y 2023. En Misiones, estiman generar 3.500 puestos de trabajo. Con ello además, la Provincia adhirió al plan nacional Casa Propia-Construir Futuro con una inversión total de 9.200 millones de pesos, de los cuales el Estado nacional aportará alrededor de 6.900 millones y la Provincia, 2.300 millones de pesos. A ello se suma, un convenio marco de cogestión para el programa Procrear para un primer grupo de 50 viviendas, más un proyecto de colaboración específico para que a través del Iprodha, la Provincia actúe por cuenta y orden del Banco Hipotecario en todo lo vinculado al trámite de inscripción y evaluación de los postulantes. Ros destacó entonces que hace más de cinco años que Misiones no suscribía un convenio por esta cantidad de viviendas. No obstante, esto no significa que la obra fuera suspendida. Al contrario, Alberto Squillaci secretario en Misiones de la Camarco, afirmó que Misiones es una de las pocas provincias que nunca detuvo la obra, porque la provincia siempre se hizo cargo de los compromisos; ello, a pesar de que no se enviaran los fondos comprometidos desde Nación.

A su vez, añadió que también se dio continuidad en los pagos a los contratistas.

Nota relacinada

Empresarios debatieron el impacto en la economía con Martín Guzmán