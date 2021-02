Tambores para llamar a un tiempo nuevo

miércoles 17 de febrero de 2021 | 4:30hs.

En el último día del carnaval, los tambores de la Espiral Infinita se convocaron para llamar a un nuevo tiempo, “de salud, de más armonía y amor, de felicidad de vivir, que es todo lo que alimenta y quiere transmitir nuestra música”, dijo Chane Arias, director de la banda de samba reggae y afropercusión.

La Espiral Infinita cumplió 39 años el 9 de enero. El grupo nació y creció y consolidó su identidad en Villa Blosset, junto al río y en el sentimiento de las familias trabajadoras, que a lo largo de los años muchas veces fueron desplazadas.

Hijos de las inundaciones, del desarraigo, de la presión inmobiliaria, los tambores de Blosset resisten, y echan a andar por los febreros la fiesta popular.

“Esta vez salimos con un festejo simbólico, chiquito, por las redes sociales. Sabemos que en este tiempo de pandemia no podemos salir a la calle y no se pudo festejar el carnaval. Primero no íbamos a hacer nada, y después pensamos que no podíamos dejar pasar de largo la fecha, y encontramos esta manera de compartir con nuestra gente a través de Facebook”, explicó el músico a El Territorio.

Que expuso, “para nosotros es una tristeza que no salga el carnaval, porque nuestro barrio es carnaval. Y de esa manera de encarar la vida con alegría y empuje, de hacerse fuerte ante las adversidades, venimos nosotros, la Espiral, con esa base de no bajar los brazos” y añadió, “por eso hoy nuestra música más que nunca llama a la alegría y a la esperanza de que todo esto pase pronto, y podamos ser libres de nuevo y vivir llenos de oxígeno, rodeados de los afectos”.

Chane recordó que en Villa Blosset este año debía celebrarse la 36 edición del carnaval, que tiene a la agrupación percusiva como anfitriona. “Bueno no pudo salir el carnaval, tenemos mucha conciencia de que tenemos que cuidarnos y cuidar la salud de los mayores”.

Al momento de definir al histórico carnaval barrial, que tuvo sus orígenes en los bailes populares, describió: “El carnaval de Blosset es alegría y es reencuentro. Por la Espiral mantenemos el vínculo con más de mil familias, algunas están todavía en el barrio, otras se fueron relocalizadas por la represa y la suba del agua o se fueron después por razones económicas o de la vida”.

Así, cada año, por dos, tres, cuatro días, entre febrero y el inicio de marzo -época que cae el carnaval-, “nos reencontramos en el barrio, que se llena de visitas y de gente en la vereda y de voces. Es como un ritual en homenaje a tanta gente querida que estuvo antes y que nos dejó el barrio como legado. Este año no hubo festejo pero compartimos este pequeño show”.

El festejo

El vivo fue transmitido por las redes sociales de la Espiral ayer a la tarde desde la casa de uno de sus integrantes en el oeste posadeño, cerca de la costa y, en cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. La banda hizo temas adelanto del disco que viene desarrollando en estudio. Las canciones hablan del Paraná, de la pertenencia a una comunidad y un suelo. “Es un disco que lo hacemos con mucho cariño, la grabación se paró un poco por la pandemia, vamos a retomar, tenemos músicos invitados, pensamos que a mediados de año puede estar listo”, concluyó Chane.