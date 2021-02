Cosmovisión del arte misionero

miércoles 17 de febrero de 2021 | 0:10hs.

Las mujeres son protagonistas de la nueva muestra que trae ‘Arte de Verano’ al shopping de Posadas. Con una apuesta colectiva y gratuita, que seguirá hasta fin de febrero, todos los días de 10 a 20, en el primer piso del edificio, tres artistas exponen una colección variada, reflexiva y cargada de sentido.

El ciclo presenta obras de cerámica de Rossana Rinaldi, máscaras y cuadros pintados al óleo de Guliana Uset y una colección abierta de fotografías de Malena Oudin.

“Es la primera vez que expongo. Tengo muchas expectativas porque esto de mostrar mi arte al público es nuevo para mí”, señaló la joven Guliana Uset, que presenta tres cuadros pintados al óleo y una colección de máscaras; una obra en conjunto con las que representa la ancestralidad y el lenguaje desde la pintura.

La exposición, denominada Teatro ancestral, juega con ciertos códigos o símbolos que nos van pasando de generación en generación “que se van plasmando en nuestros cuerpos, nuestras ideas. Es un ciclo muy dinámico y hay mucho de mi ancestralidad y de la ancestralidad de Misiones en la colección”, explicó en diálogo con El Territorio.

Al igual que los guaraníes, que realizan cestería tejiendo no sólo materia prima autóctona sino también su cultura, la artista retoma en sus obras las tramas, el entretejido y las formas en que se cruzan los sentidos para construir y construirnos. “Esta muestra habla también de eso. Como si nuestras cabezas fueron cestas y todos vamos tejiendo nuestra cosmovisión”, reflexionó haciendo hincapié en que explica pintando lo que no puede con palabras.

Frente al intercambio de sentidos y el bagaje social e histórico que representa con su arte, se encuentran las piezas de cerámica que la reconocida Rossana Rinaldi estrena en el mismo espacio. Sus esculturas, caracterizadas tradicionalmente por representar cuerpos de mujeres gordas, exponen otro universo de sentidos que exhiben la trama social detrás de los estereotipos y mandatos sociales.

Esta vez, atravesados por la temática de la pandemia, la colección ‘Y sin embargo estoy aquí’ que estrena la ceramista refleja el torbellino de emociones que nos produjo el encierro durante todo el año pasado.

“Es una manera poética de nombrar todo lo que nos pasó. La muestra refleja el miedo al encierro, la infancia que también se vio perjudicada, la soledad, la introspección, los vacíos, las ausencias, la esperanza y el deseo de libertad, el descanso y otras antas situaciones y emociones que enfrentamos durante este tiempo”, explicitó la artista.

Su muestra refleja también las inversiones del tiempo; están esculpidos aquellos que se dedicaron a comer, a tomar, a estudiar, a tomar sol, a cantar. Todas, con la característica fisonomía con la que Rinaldi trabaja. “La temática pandemia es bastante remanente. Por eso decidí trabajar con ella pero aplicando mi enfoque; como yo trabajo la cuestión del género, esa mirada que hice sobre la pandemia fue sin perder de vista lo que yo trato”, detalló sobre la colección que comenzó a fabricar en noviembre del 2020 y que logró terminar a pesar de los contratiempos que le produjo el lluvioso enero, ya que “este mes fue trágico para los ceramistas, porque para que las obras ingresen al horno deben estar completamente secas y eso costó muchísimo con toda la lluvia y humedad que hubo el mes pasado”, acotó.

De esa manera, y en contra del mandato social que nos dice cómo vestirnos, cuánto o cómo comer, cómo comportarnos y actuar en la sociedad, Griselda creó una colección que refleja tanto la pandemia de los humanos como los estereotipos “que van muchas veces en contra de la esencia misma de las personas”.

A las colecciones de estas artistas se suma la presentación de Malena Oudin. Una serie de retratos que, ubicada de manera circular alrededor de la planta del shopping, engloba a las tres exposiciones.

Su muestra se denomina ‘Retratados’ y representa una colección abierta de fotografías digitales sobre perros de raza. “Están expuestas solamente 10 de las 23 fotografías que ya son parte de la colección, proyecto que no está cerrado ya que a medida que aparecen nuevos modelos, vamos sumando fotografías a la serie”, expresó la artista. “Con cada foto tomada, hay una historia o anécdota particular, ya que retratar animales es parecido a trabajar con niños: hay que buscar soltura, paciencia, procurar la distancia física, y tener en cuenta varias cuestiones para que el modelo pueda mostrarse en esencia y que no se sienta condicionado”, reflejó la fotógrafa que para elegir la imagen adecuada realiza aproximadamente unas 35 tomas y luego, selecciona por descarte, la mejor obra lograda.

Apropiación del espacio

El ciclo Arte en Verano es parte del Programa de Revalorización de las Artes Visuales y Museos (Pravim), a cargo de la Secretaría de Cultura de la Provincia. Se trata de una propuesta que busca poner en valor el trabajo de los artistas y mejorar la visibilización y los espacios por los que circula el arte.

En ese sentido, las artistas destacaron que la propuesta representa una oportunidad para “democratizar el arte”.

“El hecho de que estemos exponiendo en un lugar tan público y cualquier persona que pase pueda apreciar nuestro trabajo y le provoque o se pueda llevar algo, representa como una meta cumplida”, señaló Uset al tiempo que celebró la apropiación femenina del espacio, una lucha colectiva y sobre todo sorora: “Nos estamos ayudando y acompañando entre nosotras y eso es muy destacable. Muchas se están animando hoy en día a mostrar los que hacen porque cuentan también con el acompañamiento y respaldo de sus colegas. El espacio lo estamos ganando con acciones, actuando y trabajando en equipo”.

En consonancia, Rinaldi destacó que “es sabido que en todas las esferas, también en el arte, las mujeres siempre estuvimos en segundo lugar. Pero de un tiempo a esta parte, es algo que se está intentando empezar a cambiar: que haya mayor participación, que tengan más espacio y que las mujeres puedan mostrar que lo que hacen es muy bueno.

En detalle

Rossana Rinaldi

Estrena su colección ‘Y sin embargo estoy aquí’, una muestra que refleja las emociones vividas en pandemia, con figuras estéticas que van en contra de los mandatos sociales.

Malena Oudin

La fotógrafa exhibe parte de su colección ‘Retratados’, un proyecto abierto e inconcluso, que hasta hoy cuenta con 23 fotografías de perros de raza.

Guliana Uset

Realiza su primera muestra presentando ‘Teatro Ancestral’, una colección de máscaras y cuadros pintados al óleo, que representan la ancestralidad y el lenguaje.