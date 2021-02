Las 580 mil dosis de la vacuna Covishield ya están rumbo a la Argentina

Durante la madrugada del miércoles llegará a nuestro país un lote de 580 mil dosis de la vacuna Covishield, desarrollada por la Universidad de Oxford y la compañía sueco-británica AstraZeneca. La información fue confirmada por el embajador de India en Argentina, Dinesh Bhatia.

"Las vacunas Hechas en India están camino a Argentina . Está previsto que lleguen a Buenos Aires en la madrugada del 17 de febrero", confirmó Bhatia en su cuenta de Twitter.

Made in India 🇮🇳 vaccines are en route to Argentina 🇦🇷. Scheduled to arrive Buenos Aires in early morning of 17 February.



