Terciados Paraíso: insisten con ser municipio

martes 16 de febrero de 2021 | 7:57hs.

En la zona urbanizada de Terciados Paraíso, municipio de San Pedro, residen 1.900 personas, de acuerdo al censo territorial realizado el año pasado a fin de conocer la situación demográfica del lugar. Los datos recabados por la Comisión Pro Municipio pusieron en evidencia las carencias en cuanto a servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, alumbrado y salud.

Desde la comisión, complementaron y corrigieron la propuesta y elevaron el proyecto a distintos diputados provinciales, a fin de que sea tratado en la Cámara de Diputados. Si bien entienden los retrasos por el contexto epidemiológico, se encuentran molestos por la nula respuesta y días atrás amenazaron con cortar la ruta nacional 14.

Ayer, vecinos autoconvocados se volvieron a reunir a fin de definir las medidas que llevarán adelante. En asamblea decidieron, dar un plazo hasta el próximo lunes, de no recibir respuestas de las autoridades, salen a la ruta por tiempo indeterminado.

El intendente Miguel Dos Santos se comprometió ayer a organizar reuniones con los diputados y atender los casos de lugareños que no cuentan con servicios básicos.

"El intendente se comprometió que hará llegar la invitación a los diputados, y solo queremos una reunión para tratar el tema de la municipalización, decidimos por mayoría, dar plazo hasta lunes, sí no aparece nadie con respuestas, saldremos a cortar la ruta por tiempo indefinido, es urgente se solucione esto, tenemos familias con enfermedad que no tienen cómo conservar sus medicamentos por no contar con energía eléctrica", concordaron los vecinos autoconvocados.