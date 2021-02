Cantoras.ar voces unidas y empoderadas

martes 16 de febrero de 2021 | 6:00hs.

Mujeres, regiones y géneros; todo confluye en un mismo disco: Cantoras.ar es una apuesta estética e histórica que aglutina a 46 mujeres cantoras del país en un material discográfico de 112 canciones.

Un compilado –gestado e ideado por Lazcoz Producciones- que desde sus canciones nos dice: “Estamos unidas para desde la belleza, la magia el arte potenciar la fraternidad y la prosperidad, conjurar la paz y la alegría, gestar la plenitud y la compasión e invitar al amor, la justicia y la igualdad para las almas y para todo el mundo”.

De esa manera, folclore, tango, flamenco, rock, baladas, mantra, melódico, música popular y hasta pop lírico convergen en casi seis horas de música. Todo interpretado por voces femeninas que buscan, con esta propuesta, romper los prejuicios del género, crear nuevos caminos y tener más espacio en los escenarios y todas las áreas artísticas y culturales.

El proyecto, que surgió en plena pandemia el año pasado, cuenta con la participación de intérpretes emergentes y de trayectoria nacional de distintos géneros musicales. Patricia Sosa, quien se consagró como madrina del disco, Irupé Tarragó Ros y Mariana Baraj, son algunas de las tantas cantoras de la Argentina que forman parte del proyecto discográfico. En tanto, Alejandra Melgarejo, de Aurazul -con la canción El Reloj- le da voz y representación a la Tierra Colorada.

“Esta gran experiencia significa también una enorme responsabilidad. Es una oportunidad transformadora porque nos abre un camino para poder compartir nuestra música y ser parte del paisaje nacional”, destacó Melgarejo en diálogo con El Territorio, sobre la participación de Aurazul en el disco, con voz de la artista y producción del guitarrista Juan Manuel Palma.

Asimismo, además de ser una vidriera para visibilizar a las artistas y tejer lazos a través de la música, el disco es una oportunidad para hacer hincapié en la equidad de género y la igualdad: “Creo que tenemos que dejar de segmentarnos. Somos todos músicos o músicas y bajo ningún punto tendríamos que pelear por un lugar, mucho menos en el arte que se supone es la expresión absoluta de nuestra energía”, detalló la artista en Radioactiva al tiempo que señaló que es una problemática que debe cambiar y que ya está cambiando, porque se viene trabajando en ello.

“Debemos empezar a ser un todo, a fluir de la energía creativa. La segmentación, en todos los ámbitos, debería estar obsoleta”, reflexionó.

Unir desde la música

El disco es sumamente variado y tiene como hilo conductor la voz femenina, sí como también la diversidad de géneros musicales y la libertad de cantar sobre lo que sea. De esa manera, paisajes, amor, vida, historia, violencia y más, convergen en un mismo material.

“Me pareció tocar toda la geografía argentina con estas mujeres hermosas que le cantan a todo. El disco no tiene un concepto sobre cantar a algo en particular. La idea era generar ruido, movimiento. Porque veníamos bien con la ley del cupo femenino pero con la pandemia volvió a quedar todo parado”, señaló en Acá te lo Contamos, Alejandra Lazcoz, gestora del proyecto. “Todo se grabó en plena pandemia. Las artistas se movilizaron y estoy feliz que haya cantantes de todo el país en esta apuesta”, agregó Lazcoz explicando que no participan las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque el proceso de grabación se dio cuando todavía había muchas restricciones sanitarias en algunas regiones del país. Sin embargo, la idea es que el territorio nacional entero se sienta representado, ya que se trata de uno de los discos más federales de todos los tiempos.

La tapa del proyecto es una pintura consensuada por las artistas. Asimismo, la contratapa cuenta con un tótem que tiene la fotos de cada una delas participantes.

“Nuestra idea- para más adelante- es ir por todas las provincias a cantar el disco. Queremos ir a todas partes, ya que no puede decirse que este material es de aquí o de allá”, señaló la gestora haciendo hincapié en que se trata de una apuesta que aglutina a todo el territorio nacional y a casi todos los géneros que aquí se escuchan.

“Podemos ir a las provincias y que nos abracen las cantoras que están en cada lugar”, agregó, con el fin de destacar que la apuesta busca reivindicar el espacio de la mujer en la cultura, así como también generar cada vez más espacios, más igualdad de oportunidades y derechos.

“Siendo del interior es más difícil llegar o hacerse notar. No es lo mismo que toque la puerta una sola a que seamos más de 40. Para mí, el disco viene por ese lado”, aludió haciendo hincapié en que la unión hace la fuerza.

El disco completo puede escucharse desde la web, entrando al sitio Cantoras.ar.

