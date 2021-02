“Los padres somos los primeros agentes sanitarios de los hijos”

martes 16 de febrero de 2021 | 6:04hs.

Dante tiene 7 años y desde hace seis meses se encuentra viviendo en Buenos Aires con su mamá Marina (37) y su papá, Fernando (38), además de sus hermanos Francisco (12) y Mora (4). El clan familiar extraña la tierra colorada, sobre todo su casa en el municipio de San Martín. Pero entiende que este es el momento de librar la batalla más importante. El primer paso fue la detección precoz y el diagnóstico temprano, ahora queda seguir al pie de la letra las indicaciones de los especialistas.

Dante Piesco Sarquiz padece cáncer de hueso, por estos días atraviesa la décima quimioterapia y un pos operatorio. Le quedan todavía varios rounds, dado que el tratamiento es de 35 sesiones. “Es un león”, lo describe su mamá, Marina Sarquiz, quien lo acompaña en este esquema de internación de seis días, en el hospital Austral, ubicado en Pilar.

Fue diagnosticado en agosto de 2020 en Misiones y rápidamente derivado a un centro de mayor complejidad por lo agresivo del tumor: el sarcoma de Ewing.

“Hay síntomas que los ves, no necesitás ser médico. En el caso de Dante fue un dolorcito, que lo miré un día o dos y al sexto día tenía como un bultito en el brazo izquierdo. Pero él seguía jugando y trepando en el pasamos. Cuando lo llevé al médico y le hicimos la primera radiografía, me dijeron que la primera sospecha era esa, que no era un huesito normal”, contó Marina en diálogo con El Territorio.

En el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer Infantil, conmemorado ayer, reflexionó: “Los padres somos como los primeros agentes sanitarios de nuestros hijos”.

El mensaje destaca el rol de los padres y esa capacidad de observación e intuición que representa el puntapié inicial para el diagnóstico y el tratamiento. “Nosotros somos muy abiertos en la información que le damos, él sabe absolutamente todo, está atento a todo y quiere saber. Es su cuerpo y nosotros como papás consideramos que tiene derecho a saber la verdad”.

“No es fácil. Al principio nos costó un montón porque él siempre le tuvo terror a las agujas. Era una tortura porque él tenía miedo de las vacunas, entonces encontré un dibujito que habían diseñado para esto, que era la manera de que la quimioterapia ayuudaba. Él se empezó a imaginar la quimio como pequeños bichitos que ayudaban y mataban al tumor”, deslizó.

La familia Piesco Sarquiz vive en Misiones hace poco más de dos años. Marina trabaja en la órbita estatal y cuenta con la cobertura del Instituto de Previsión Social (IPS).

“Cuando te toca tenés que enfrentarlo, no hay mucho lugar al desconsuelo. Hay que actuar y actuar rápido. No sólo la quimioterapia, lo tenés que cuidar de todo porque una picadura de mosquito en un chico que está con quimio puede implicar que se infecte y se vuelva a internar y es gravísimo. Cada detalle hay que atender, no nos damos tiempo de quebrarnos”.



“El 80 % de los cánceres en niños se cura”

El cáncer es una enfermedad que afecta en Argentina a 1340 niñas y niños por año. De esa cifra, el 80% son atendidos en hospitales públicos y cerca del 40% en el Hospital Garrahan, lo que significa unos 500 nuevos casos por año para la institución pediátrica. Si bien la sobrevida del cáncer en la población pediátrica es alta, la detección temprana es fundamental.

"El cáncer infantil es una enfermedad que afortunadamente es poco frecuente y es curable. Se cura en la mayoría de los casos, atendidos en tiempo y forma adecuadamente, alrededor del 70% u 80%,", informó Pedro Zubizarreta, jefe del servicio de Hematología y Oncología del Hospital Garrahan.