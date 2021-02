“Hay que generar conciencia, buscar otras rutas porque la guerra contra las drogas no funciona”

martes 16 de febrero de 2021 | 6:00hs.

El actor mexicano José María Yazpik, quien encarna al traficante Amado Carrillo Fuentes, popularmente conocido como “El señor de los cielos”, en la segunda temporada de Narcos: México que s estrenó ayer a las 22 por A&E, afirmó que “la guerra contra las drogas no ha funcionado en ningún lado y no funcionará jamás”.

Yazpik conversó con Télam y otros medios de la región en la previa de la llegada de la nueva entrega, estrenada originalmente en Netflix, a la señal de cable.

Spin-off precuela de Narcos, también de paso triunfal por A&E, Narcos: México cuenta la historia del narcotráfico en México bajo el liderazgo de Miguel Ángel Félix Gallardo (Diego Luna), “El jefe de jefes”, a mediados de los 80.

En esos años, Félix Gallardo consiguió crear una federación de narcotraficantes a partir de su liderazgo en Guadalajara, que con su posterior caída acabaría fragmentándose en numerosos cárteles como el de Sinaloa, fundado y dirigido por el temible Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán Loera.

La nueva temporada retoma la acción luego del asesinato del agente de la DEA ‘Kiki’ Camarena a manos de las organizaciones criminales, que da inicio a lo que se conoció como “Operación Leyenda”, con la que Estados Unidos procuró vengar su muerte.

Pero también da cuenta de la corrupción política y de la connivencia de los grandes poderes para la supervivencia del narco.

En conferencia de prensa virtual junto a otros miembros del elenco como Teresa Ruiz, Mayra Hermosillo y Fernanda Urreloja, Yazpik explicó que procuró “humanizar” a Amado Carrillo Fuentes para poder ponerse en sus zapatos.

“Cuando uno habla de villanos o de narcotraficantes, muchas veces se enfoca uno en lo negativo y entonces el personaje se vuelve una caricatura. Pero cuando el trabajo parte de un humano, de tratar de entender cuáles son las cualidades y los defectos, entonces el personaje toma una dimensión humana, lo cual lo hace mucho más creíble”, detalló respecto de su enfoque.

Antes de convertirse en uno de los personajes centrales de Narcos: México, Yazpik ya había encarnado a “El señor de los cielos” en un puñado de episodios de la serie original, que trataba la historia de los cárteles colombianos, de Medellín con Pablo Escobar primero y de Cali más adelante

Para el actor, uno de los atractivos de la franquicia es la mirada que se tiene sobre los villanos de la historia: “Creo que es también la diferencia con otras series que abordan el tema (…) La mayoría de los personajes terminan traicionados, terminan en la cárcel, terminan muertos. No son temporadas y temporadas y temporadas de esta gente disfrutando de lo que hace. Todos terminan recibiendo el castigo que se merecen o no, pero terminan castigados”.

En tanto, Yazpik también opinó sobre la importancia de la existencia de series de este estilo.

“El narcotráfico es un tema doloroso, definitivamente. Pero es importante hablarlo, crear una conversación, porque es una realidad. Desgraciadamente estamos sumergidos, y no nada más en México sino en varios países de Latinoamérica, estamos al lado del consumidor N° 1 de drogas en el mundo (por Estados Unidos)”.

“Es importante no glorificarlo. Es importante crear un conciencia y una conversación para saber por dónde podemos salir, si es que hay salida o no, qué rumbos hay que tomar. Sabemos que la guerra contra la drogas no ha funcionado en ningún lado y no funcionará jamás. Entonces tienen que haber otras rutas”, apuntó.

Cabe resaltar que la segunda temporada de Narcos: México, creada por Eric Newman, consta de 10 episodios de una hora y podrá verse cada lunes en el canal lineal de A&E y en streaming en VOD y A&E Play.

Una tercera temporada ya fue confirmada por Netflix, y entrará en producción en los próximos meses.