El gasoil tuvo un nuevo aumento en algunas zonas de Misiones durante este fin de semana

lunes 15 de febrero de 2021 | 11:11hs.

El aumento de los combustibles tuvo un nuevo episodio este fin de semana largo, y tomó por sorpresa a quienes salieron recorrer algunas zonas del país con sus vehículos. El aumento no fue generalizado, se dio por zonas y por tipo de comcbustibles. Y, aseguran, no fue parte de una decisión oficial relacionada con la política de precios.

En Misiones se detectó un aumento del gasoil en localidades como Montecarlo y Eldorado. En ambas localidades, las estaciones de servicio de bandera nacional aumentaron 60 centavos el diesel ultra y 50 centavos el premium. En Candelaria también aplicaron el aumento, que consta de un peso por litro en todos los combustibles.

A la derecha la imagen del cartel de la YPF de Montecarlo del sábado a la noche. A la derecha el mismo cartel el domingo durante la madrugada. Foto: Gentileza

En otros puntos del país, como Córdoba o Entre Ríos, todos los combustibles aumentaron un 1,2 por ciento. Mientras que en otros sectores no hubo cambios, por el momento. No obstante esto, no descartan que en las próximas semanas haya nuevos aumentos, hay ya uno programado para los primeros 10 días de marzo. Y las naftas premiums pasarían las tres cifras luego de esos reacomodos que, según indican desde el sector, debería rondar entre el 5 y el 6 por ciento para acomodarse a los precios internacionales del barril y los impuestos internos.

En el caso de Misiones el cambio se produjo entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, cuando en las mencionadas localidades se modificaron las pizarras para mostrar los nuevos valores.

En el resto del país

Por otra parte, el sitio de noticias InfoBae.com da cuenta de aumentos en otros puntos del país. Relevan un aumento del orden del 1,2% que sería el quinto retoque de precios desde que empezó el año. Según el sitio de noticias porteño esto fue confirmado por operadores de estaciones de servicio que aseguran que no se aplicó en todo el país.

Según el sitio, Guillermo Lego, Gerente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos de Argentina, confirmó un nuevo aumento de naftas aunque dijo que no es generalizado. “Aún no aumentó la nafta en todos lados. El aumento es del 1,2% aproximadamente”, señaló en declaraciones a El Destape Radio.

“Van 5 aumentos en un año (...) Hay aumentos programados de la nafta hasta mayo. Deberían ser del 5 o 6%” y “Seguro que la nafta va a pasar los $100”, concluyó.

A pesar de los cambios en los precios con los que se encontraron automovilistas en sitios como Misiones, Entre Ríos y Córdoba, las petroleras no confirmaron un cambio generalizado en sus carteleras de precios. Distintos jugadores del sector dijeron a Infobae que puede haber movimientos específicos en algunas regiones, pero que no hubo un cambio en la política de precios de todo el país.

De esta manera, en algunos puntos del país el litro se acerca a los $100 y genera problemas para los estacioneros, porque los displays de precios sólo permiten cuatro dígitos -dos enteros y dos decimales.

Los próximos aumentos previstos, por ahora, son para el mes de marzo, tanto por la suba de los biocombustibles como por los impuestos internos. Sin bien estaba previsto que el 1º de marzo se aplicara un nuevo aumento de precios a la nafta y el gasoil por la actualización trimestral del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y el dióxido de carbono (IDC). Sin embargo, a través de un decreto publicado en enero esa suba se suspendió por 11 días y se aplicará el próximo 12 de marzo.

Durante 2019 y 2020 la aplicación del ICL y el IDC tuvo varias suspensiones. La última fue cuando se postergó el aumento que correspondía a diciembre de 2020. Estos impuestos –que impactan en el precio final que pagan los automovilistas en el surtidor– se actualizan en forma trimestral de acuerdo al índice de precios al consumidor que mide el Indec. Se aplican en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, explican en el sitio de noticias mencionado.

Según el texto oficial, el motivo de la reciente postergación fue “asegurar una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios”. Si bien la actualización tendrá efectos a partir del 12 de marzo de 2021, luego son las petroleras las que deciden o no trasladar esa suba a los precios finales que se pagan en el surtidor.