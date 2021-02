Sergio Lapegüe, feliz de abrazar a sus hijos

lunes 15 de febrero de 2021 | 2:49hs.

Parecía que este momento nunca iba a llegar. Después de disfrutar de unas vacaciones en Punta Cana junto a su mujer, Bochi, sus hijos, Micaela y Elvis, y un grupo de amigos, el 24 de enero Sergio Lapegüe dio positivo de coronavirus e, inmediatamente, fue hospitalizado en la Clínica Juncal de Temperley. A partir de ese momento, comenzó un derrotero que se hizo interminable para el periodista. Pero, finalmente, este sábado llegó la tranquilidad para él y su familia.

“Después de 21 días, nos volvimos a abrazar. @sergiolapegue. Y cómo dijo @elvislapegue , volviste a nacer loquito. Te amo con el alma”, escribió Mica en su cuenta de Instagram, haciendo referencia a los días que llevaban su hermano y ella sin poder tener contacto con su papá. Y compartió un video que su madre había filmado para dejar registrado el feliz reencuentro.

En ojotas y caminando lento, Lapeqüe abre la puerta del baño de su habitación y, al ver a su hija, se funde en un abrazo con ella diciendo: “Hola, veinte días. Hola, mi energía positiva, mi Universo”. Enseguida, el periodista tiene un pequeño ataque de tos y la joven le dice: “¡No!”. Pero no es más que un resabio del COVID-19 al que, finalmente, está derrotando. “¿Cómo andas? Mucho tiempo, ¿eh?”, agrega entonces Sergio sin despegarse de Mica. Durante más de un minuto y medio, padre e hija no dejan de abrazarse conmovidos y la joven no puede contener las lágrimas. “Te amo”, se les escucha decir a uno y otro sobre el final del video. Luego, el mismo Sergio comentó el posteo y expresó: “Ese abrazo quedará por siempre en mi corazón. Te amo, sé cómo estuviste pendiente de todo este proceso. Y ya de a poco pasará a ser una anécdota con aprendizaje. Te amo infinito. El periodista también había recibido la visita de su hijo Elvis después de haber salido de la terapia intensiva.