Repercusiones del fallecimiento

La Daia repudió los atentados y los indultos

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) criticó duramente al fallecido ex presidente Carlos Menem por la “impunidad” respecto a los atentados cometidos en contra de la Embajada de Israel y la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) y los indultos a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. “Durante su presidencia se produjeron los dos atentados terroristas más graves de la historia argentina. La desidia, la negligencia y, sobre todo, la complicidad con los sospechosos de haber cometido esos crímenes explican porqué hoy, ambas masacres siguen impunes”, manifestaron.

Río Tercero no adherirá al duelo nacional

La ciudad cordobesa de Río Tercero decidió no adherir al duelo nacional de tres días que fue decretado por el presidente Alberto Fernández tras la muerte de Carlos Menem, ya que el exmandatario fue declarado “persona no grata” por ser sospechoso de haber sido el autor mediato de la explosión de la Fábrica Militar, en noviembre de 1995.

¿Quién ocupará su banca en el Senado?

La muerte del ex presidente Carlos Menem dejó vacante la banca en el Senado que ocupaba desde 2005 por la provincia de La Rioja. En la lista que lo llevó a renovar su banca en 2017 aparece Florencia López como

primera para reemplazarlo. López es actualmente la vicegobernadora de La Rioja. Para asumir en el lugar de Menem debería pedir una licencia al Ejecutivo provincial y asumir como legisladora.

Sus restos son velados en el Congreso

El ex presidente Menem es velado desde ayer en el salón Azul del Senado de la Nación. El velatorio comenzó a las 20 horas y se extenderá hasta hoy, según informaron. oficiales.

