Muebles en el patio: cuáles son los correctos según el clima misionero

Lo que resiste al clima del sur puede no resistir al clima misionero.

En los tiempos que corren es importante decorar los espacios de exterior para disfrutar con amigos y familia al aire libre. Por pequeño que sea, tener en casa un lugar para disfrutar del aire libre y conectar con algo de “verde” es un placer que se puede potenciar decorándolo con algún estilo que nos guste y con muebles y/o accesorios que nos permitan usarlo el mayor tiempo posible.

Las últimas tendencias en decoración dedican un lugar especial a los jardines modernos, cada vez más integrados a la estética general de la casa. En los diseños, abundan el césped, los arbustos y las flores de colores, con apuestas minimalistas y plantas y macetas originales y vistosas. Pero no siempre hay que guiarse por la revista, y menos si está pensada para otros ambientes. Misiones tiene un clima cambiante y por eso Lisa Blislo, diseñadora de interiores, explicó que ese es un factor importante a tener en cuenta a la hora de elegir los muebles del jardín.

“Para la elección de mobiliario hay que tener en cuenta que sean aptos para exterior, y que se adapten al clima del lugar. Por ejemplo en nuestra zona, tan lluviosa, con sol y calor extremo, es importante elegir muebles que resistan altas temperaturas. Por eso el hierro, el acero o el pvc son buenas opciones. El rattán sintético es uno de los más elegidos porque nos brinda la calidez de las fibras naturales pero es totalmente adecuado para el aire libre. No podemos olvidarnos de la madera que es tan noble y nos brinda tanta calidez, pero en este caso debemos recordar que tiene que estar tratada con algún impregnante para que mantenga su color y resista mejor nuestro clima”, explicó Blislo, que tuvo la oportunidad de viajar a la costa argentina y comparar la elección de los muebles de esa zona en relación con el clima, tan diferente al misionero.

“Para la elección de muebles de exterior se tienen en cuenta otros factores. Tomando de ejemplo los paradores de las playas de Pinamar o los bares con mesas al aire libre de Cariló, la gran mayoría opta por la madera, ya que allí soportan mejor el sol y las temperaturas no son tan altas. Y así como en nuestra zona aconsejamos los muebles de hierro, en la costa casi no se ve este material porque el salitre del mar los afecta y el óxido los termina dañando por completo. Esto es la muestra de que cada lugar tiene su particularidad, por eso no se puede armar ningún proyecto de diseño sin tenerlo en cuenta”, afirmó.

Belleza en el patio

La oferta existente para comprar una mesa o sofá para el jardín no tiene nada que envidiar a la que encontramos para equipar el comedor o el salón del hogar. Los diseños varían bastante y se puede encontrar estilos para todos los gustos.

“A la hora de decorar espacios exteriores podemos dejar que la imaginación vuele y jugar con diversos materiales y colores, siempre combinando con plantas y flores, que aportan frescura y vida”, expresó la diseñadora.

Los beneficios de las plantas para la salud han sido ampliamente probados: crean ambientes relajados y, por tanto, reducen los niveles de estrés. Pero, además, también ayudan a la reducción del polvo al rebajar la sequedad del ambiente. En este sentido, Blislo indicó que “no necesitamos grandes dimensiones para incluir plantas en nuestro diseño. En el caso de no tener césped o espacio para canteros o macetas, la opción del jardín vertical es un acierto. Si bien lleva mantenimiento, nada se compara a la hermosa sensación que nos brindan los espacios verdes”.

Otra opción interesante es la de extender el interior de la casa hacia el exterior, con muebles que sirvan para ambas zonas. “Esto responde a una necesidad de generar ambientes fluidos, multifuncionales y relajados en todas las áreas de la casa.

Cuando se trata de decorar patios, jardines o galerías, todo vale. No debemos limitarnos solamente a la elección de muebles. Incorporando objetos decorativos como fanales, velas, colgantes de pared o figuras metálicas, podemos lograr espacios con encanto. Si hablamos de una terraza o patio reducido, podemos intervenir las paredes con un color protagónico o combinarla con algún revestimiento de piedra”.

Asimismo, si el espacio que elegimos para colocar sillones tiene techo se puede optar por agregar alfombras, almohadones, hamacas y fibras naturales.

La luz y su toque mágico

Iluminar espacios es una tarea fundamental no sólo para poder estar cómodos durante la noche, sino también porque es parte de la decoración, y puede convertirse en un gran aliado si se trata de espacios pequeños, o incluso resaltar lo mejor de las estructuras de los ambientes. Cuando se trata del patio o jardín las razones anteriores se vuelven aún más importantes, porque una vez que baja el sol la iluminación de los espacios exteriores se vuelve parte fundamental de él, al iluminar el jardín las noches de verano se vuelven interminables y mágicas.

“La iluminación es tan importante qué hay que dedicarle especial atención a la hora de elegir artefactos para el jardín, no solo por su diseño o estética, sino también por el tipo de luz que irradia (siempre voy a preferir la luz cálida antes que la fría) y además si queremos que ilumine de forma difusa o puntual.

Una tendencia que sigue estando vigente este verano 2021 son las guirnaldas de luces. Temporada tras temporada reafirmamos que son el recurso perfecto para generar ambientes cálidos y acogedores cuando el sol se pone en las terrazas o veredas”.

Con luces, vegetación y muebles resistentes al clima se puede construir un espacio acogedor en casa. Los estilos ya quedan a gusto de cada propietario.