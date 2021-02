El mensaje de Natalia a Mollo

lunes 15 de febrero de 2021 | 6:00hs.

Natalia Oreiro aprovechó el Día de los Enamorados para dejarle un mensaje de amor a Ricardo Mollo. “No creo en las fechas impuestas, pero este pibe se merece todas, no hay en el planeta mejor compañero, que te abrace y sientas que podés con todo. Te amo, botija”, puso la actriz. Con mucho humor Natalia contó el inicio de su romance: “Yo cuando empecé a salir con él no sabía que era el cantante de Divididos. Cuando nos hicimos amigos, cuando empezamos a salir sí supe”, contó. “Nosotros nos hicimos muy amigos en clases de yoga. Yo lo miraba a él como diciendo ‘¡dale!’. Me miraba, me cuidaba un montón en la clase, por eso también me enamoró. Su parte sensible fue lo que me mató. Pero ahí ya sí sabía que cantaba y todo”, recordó.