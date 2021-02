Los múltiples perjuicios del robo de ganado

domingo 14 de febrero de 2021 | 7:08hs.

“Yo necesitaba ir al campo, caminar y ver a los animales. Eso me daba vida. Ahora estoy en mi casa y tengo una huertita para no quedarme quieto, pero a mí me mataron la pasión por la ganadería”.

El testimonio le corresponde a don Diego Aguilera Ferreyra, uno de los quince productores que en los últimos años decidieron dejar la actividad ganadera como consecuencia de los constantes hechos de abigeato que sufrieron en sus respectivas chacras.

La antigua problemática es una de las mayores preocupaciones de la agenda productiva y política de la provincia en la actualidad. Los ganaderos reconocen que esto no es algo nuevo, pero advierten que en los últimos meses la cuestión alcanzó una magnitud o un nivel de organización que obligó a encender las alarmas.

Para ellos, la situación es más grave que nunca y aseguran que atraviesan “el peor momento”. Advirtieron que ya no se trata de acciones individuales motivadas por la necesidad, sino que detrás del abigeato ahora hay organizaciones montadas y un negocio ilegal paralelo que repercute tanto en la seguridad, como en la economía y en la salud de la provincia.

Ante este contexto, en este informe de domingo El Territorio decidió ahondar en la problemática para entender cómo operan los sindicados grupos dedicados al cuatrerismo, exponer los alcances de la situación y conocer de qué forma se pretende dar respuesta a la cuestión.

Según Valentín Kurtz, presidente de la Asociación Civil Foresto Ganadera de Misiones, al menos el 60% de los 80 productores que tienen registrados actualmente fueron víctimas de cuatreros recientemente.

Los hechos se incrementaron a finales de 2020 y se extendieron hacia 2021, con golpes registrados en una infinidad de campos ubicados dentro de los departamentos de Eldorado y Montecarlo, principalmente, aunque también hay afectados en Wanda, Comandante Andresito, San Vicente y en la zona Sur de la provincia.

La semana pasada, sin ir más lejos, durante un control sobre la ruta provincial 15 la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) interceptó una camioneta que circulaba con seis terneros -uno de ellos muerto- que fueron reconocidos como robados por un ganadero de Montecarlo.

Los productores consultados por este diario estimaron que el robo o faenamiento de cada animal representa una pérdida que oscila entre los 40.000 y los 80.000 pesos, dependiendo del tipo de res afectado. Pero, al margen de eso, indicaron que “una vaca no es solamente el precio de la carne de ese día, sino que son todos los terneros que dejó de producir en su vida”, por lo que el golpe representa un daño difícil de calcular.

Los golpes se dan de muchas formas. Desde el robo de animales vivos, como el caso mencionado anteriormente, hasta el faenamiento de los terneros o novillos dentro de la misma propiedad damnificada. La carne mal habida luego termina en carnicerías o es vendida al menudeo puerta a puerta, haciendo casi imposible su posterior rastreo para determinar la procedencia.

Por eso, la totalidad de los entrevistados apuntó que lo ideal es atacar el problema desde su origen y evitar que el delito llegue hasta la última fase que es la comercialización de los productos.

“Si vamos desterrando a esos pequeños mafiosos que están dando vueltas y organizando todo, vamos a andar bien. Esta vez nosotros creemos que algo se va a modificar”, expresó con optimismo Sergio Delapierre, integrante del grupo de productores autoconvocados contra los delitos rurales.

En este contexto, como primera medida, el gobierno y la Policía de Misiones se comprometieron a la conformación de una división especial destinada a realizar inteligencia y patrullajes para prevenir esta clase de delitos, la cual podría ser inaugurada a mediados de esta semana y consistirá en un destacamento físico, con personal propio y equipamiento ya destinados.

“Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y vamos a usar todos los medios disponibles para erradicar este flagelo. La predisposición del personal y las ganas de darle tranquilidad a nuestros productores son compromisos asumidos”, adelantó el comisario Juan Fernández, jefe de la Unidad Regional III, órbita bajo la cual funcionará la flamante División Delitos Rurales.

Para los productores, ser oídos y tenidos en cuenta ya constituyen un gran paso. La creación de la mencionada división policial también, pero consideran esto es sólo el inicio de un largo camino para que las chacras recuperen la paz.

Notas relacionadas

Problemática y consecuencias

Productores autoconvocados y el grito de Santiago de Liniers

“Que se quiera recurrir a las armas es por desesperación”

Delitos Rurales, el grupo especial que la Policía lanza al terreno

“Tenemos que hacer lo propio para garantizar la seguridad”

El caso Weber y el dolor por un asesinato producto del abigeato