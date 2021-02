Turno de los grandes

domingo 14 de febrero de 2021 | 6:01hs.

La 1ª fecha de la Copa de la Liga continuará hoy con tres encuentros: Defensa y Justicia-Huracán, Boca-Gimnasia (LP) y Estudiantes (LP)-River.

El Xeneize, actual bicampeón del fútbol en la Argentina, iniciará una nueva ilusión cuando reciba al Lobo a partir de las 19.20, con el arbitraje de Pablo Echavarría y televisación de la señal TNT Sports.

En Boca “nada alcanza” según recordó su técnico Miguel Ángel Russo en medio de los festejos por el segundo título consecutivo, el mes pasado, en la Copa que llevó el nombre del astro Diego Armando Maradona, mientras soportaba cuestionamientos por no haber llegado más lejos en la Libertadores, donde cayó en semifinales ante Santos de Brasil.

Respecto al once inicial, el DT se arreglará con lo que ya tenía, pero con algunos retoques como la presencia desde el inicio de Mauro Zárate en el ataque junto a Carlos Tevez, el capitán del equipo.

En la defensa, la primera confirmación es que hasta que no llegue un nuevo marcador de punta derecha, Leonardo Jara será el titular y no Julio Buffarini, y que comenzará el peruano Carlos Zambrano y no Lisandro López.

Además, le renovarán la confianza a Frank Fabra pese a su floja actuación ante Santos, que motivó su posterior exclusión en la final del torneo doméstico ante Banfield, que jugó Emanuel Mas y como fue expulsado deberá cumplir esa sanción.

En el mediocampo jugará el promisorio juvenil Alan Varela y no el colombiano Jorman Campuzano, con algún problema físico y también sin la titularidad garantizada como el año pasado. Estarán de entrada Sebastián Villa y Edwin Cardona, en tanto que Eduardo Salvio fue relegado al banco de suplentes.

El historial entre ambos es ampliamente favorable a Boca con 85 triunfos en 160 partidos, contra 37 de Gimnasia y 38 empates.

Muñeco renovado

River, que durante la semana pasó de fase en la Copa Argentina, visitará a Estudiantes, que presentará el debut de Ricardo Zielinski como técnico.

El partido, válido por la Zona A, se jugará desde las 21.30 en el nuevo estadio de Estudiantes, con el arbitraje de Facundo Tello y será televisado por la señal de Fox Sports.

River logró el más valioso éxito en el inicio de esta temporada al mantener en el banco de suplentes como técnico a Marcelo Gallardo.

El Muñeco es la marca registrada de este River, tanto en el nivel táctico como en lo ajeno al campo de juego, manejando con maestría todo el entorno.

Es cierto, se le escaparon dos Copas libertadores, la 2019 en una increíble final ante Flamengo y en la de 2020, que finalizó en enero de este año, siendo eliminado ante Palmeiras, pero lo alcanzado por el DT es notable.

Es segura la ida de Ignacio Nacho Fernández a Brasil pero logró mantener y renovarle el contrato a Gonzalo Montiel y agregó al plantel a Agustín Palavecino, del Deportivo Cali de Colombia; Héctor David Martínez, quien estaba en Defensa y Justicia, y regresó Jonatan Maidana, libre de Toluca de México, mientras que el defensor de Colón Alex Vigo podría sumarse en los próximos días, al igual que el volante de Gimnasia, José Paradela.

El Tomba amargó el debut de Gago como entrenador

En la continuidad de la primera fecha de la Copa de la Liga, Godoy Cruz le ganó 2-1 a Aldosivi (en el debut de Fernando Gago como DT) y le dio una alegría al pueblo tombino, tras la pérdida del Morro García la semana pasada.

Previo al comienzo del encuentro, se hizo un minuto de silencio en memoria al uruguayo, que se quitó la vida, inmerso en una profunda depresión.

Los delanteros Tomás Badaloni (con complicidad del defensor misionero Jonathan Schunke) y Ezequiel Bullaude le dieron el triunfo al Tomba. En tanto que Federico Andrada marcó para el Tiburón.

En otro encuentro de la zona 1, Vélez se impuso 1-0 sobre Newell’s con tanto de Juan Martín Lucero; mientras que Talleres lo sufrió a Patronato pero se quedó con la victoria por 1-0. El único gol de la tarde en el Mario Alberto Kempes fue de Carlos Auzqui. La T, entonces, se acomodó en la cima de la zona 2.