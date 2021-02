Polémica por la construcción de un puente en El Soberbio

domingo 14 de febrero de 2021 | 6:04hs.

En septiembre del año pasado, la Municipalidad de El Soberbio, junto a Vialidad Provincial, comenzó a trabajar en la construcción de un puente sobre el Arroyo del Pueblo II, en la calle Juan Domingo Perón, aunque sin previo aviso verbal o escrito a los vecinos de la zona, según señalaron.

Los residentes de la zona indicaron que la construcción comenzó de un momento a otro, delineando la zona en la que arrancaron los trabajos.

Pasó el tiempo y uno de los inmuebles que están siendo directamente afectados por el trabajo de obra ya sufre las consecuencias de vidrios rotos, desplazamiento de la base, paredes y piso. Y también tiene riesgo de derrumbe, considerando que la lluvia es un factor que afecta el crecimiento del agua en el caudal del arroyo, haciendo corrosión de la tierra.

Incluso una pared del exterior de la vivienda perdió gran parte de la base que sostiene el lugar.

La dueña de la vivienda trabaja y vive en el sitio que está siendo afectado y en el último tiempo se acercó a la Municipalidad con una nota donde plasmó lo que está viviendo.

La mujer contó que la respuesta que le dieron desde la comuna es que desaloje el lugar y le darían un subsidio de 10.000 pesos mensuales por tres meses para que alquilara otra vivienda y otros 10.000 pesos para su acondicionamiento.

Sin embargo, no aceptó ya que el dinero no cubre los gastos para poner en funcionamiento su local comercial, una estética canina.

En el diálogo con este medio, Graciela B., la damnificada, dijo: “Esta situación me afectó física y psicológicamente, porque no puedo dormir pensando que en cualquier momento todo esto se derrumba sobre mí. Es desesperante porque ya hice todos los pedidos posibles y la solución fue que dejara mi espacio de trabajo y vivienda, algo que no voy a hacer”.

Sostuvo que “mi propiedad prácticamente fue invadida porque nadie me avisó sobre el trabajo en la calle y mucho menos me dieron una explicación de cómo sería todo el desarrollo. Sigo esperando que se acerquen y vean los daños materiales que está padeciendo este lugar”.

Afirmó que para poder seguir trabajando debió alquilar otro local y ahora está montando la estética pero “estuve un mes sin trabajo, algo que me afectó mucho económicamente. Considero que la municipalidad tiene que estar donde los necesitan, yo los necesito, mis vecinos los necesitan, estamos esperando a que se acerque alguien porque hasta ahora no vino nadie a ver cómo está todo”.

Calificó al hecho como “un grave error” e insistió en la presencia de las autoridades para poder constatar “la gravedad del problema que ocasionó esta construcción. Si a mí me hacen responsable por no desalojar, yo los hago responsables por no avisar con anterioridad y acercarse cuando el pedido ya está en su despacho”.

Este medio se comunicó con las autoridades comunales, quienes señalaron que están al tanto de toda la situación, pero afirmaron que tanto el local comercial como la vivienda fueron construidos sobre el arroyo y la obra nunca fue aprobada por el municipio.

“Realizamos un relevamiento y determinamos el peligro de derrumbe por lo que se solicitó el desalojo, se clausuró el puente y se ofreció un subsidio”, indicó el intendente Roque Soboczinski.

“Por otra parte, se solicitó las tareas de un ingeniero civil para un análisis de las dos obras y los daños. Y se elevó a la Dirección de Vialidad Provincial, encargada de los trabajos”, comentó.

“Es una situación que requiere cautela, ya que hablamos de una edificación, en principio deficiente, que data de 2012 aproximadamente, de la cual contamos con escasa información y documentación, pero que a simple vista denota no cumplir con las distancias exigidas de construcción por su condición de ser lindera a un arroyo”, finalizó.