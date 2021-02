Transporte en la vuelta a clases: establecen prioridad para alumnos

domingo 14 de febrero de 2021 | 6:07hs.

Entre las medidas que se aprobaron el viernes en el Consejo Federal de Educación (CFE) en torno a un regreso seguro a las clases presenciales en todo el país, se encuentra un acuerdo entre las distintas jurisdicciones con el Ministerio de Transporte de la Nación y las diferentes empresas prestadoras del servicio para establecer mecanismos que den prioridad a los estudiantes y a sus acompañantes a fin de garantizar la concurrencia cuidada a las escuelas.

En Misiones se mantienen los diálogos para definir las formas y los modos de implementar esta medida a fin de evitar aglomeraciones en las unidades del servicio de transporte urbano, así como los interurbanos de toda la provincia para garantizar que los estudiantes que viven en las colonias tengan el medio para concurrir a los establecimientos educativos. Así lo confirmaron a El Territorio el ministro de Educación, Miguel Sedoff, y el subsecretario de Transporte, René Kegler.

El acuerdo y las maneras de proceder en este aspecto, estiman que estará definido para antes de que se inicien en Misiones las clases presenciales, lo que sucederá indefectiblemente el martes 9 de marzo.

“La idea es no sobrecargar el sistema con esa alternativa o cambio de horarios de entrada y salida”, indicó Sedoff.

Mientras, Kegler, en referencia a las líneas interurbanas, sostuvo: “Hasta ahora se sigue trabajando de la misma manera y con los mismos porcentajes de ocupación. En caso de haber mayor demanda en el interior, las empresas solicitan y la subsecretaría los habilita”. Las líneas urbanas, en tanto, son competencia de cada municipio.

En Posadas, voceros de las empresas Casimiro Zbikoski y Bencivenga indicaron que aún no fueron informados sobre cómo funcionarán en período escolar, pero que están aguardando las órdenes de las autoridades.

En el interior de la provincia, si bien se están dando estas conversaciones hay bastante incertidumbre respecto a cómo se llevará a cabo la medida. Así lo expresó Sergio Prox, vicepresidente de la Asociación Misionera de Empresarios de Transporte de Pasajeros (Ametap), que reúne a unas 40 empresas del interior.

“Se está hablando, todavía no hay nada certero, sí se tienen los protocolos y cómo se manejaría, pero se están definiendo los detalles como para empezar”, señaló.

Por su parte, la empresa Etce, prestataria del servicio en Eldorado y municipios aledaños, desde hace muchos años tiene un sistema especial para el ciclo lectivo por el que se designan unidades exclusivas hacia y desde las escuelas.

Germán Tiemesmann, responsable de la empresa, explicó: “Para el ciclo escolar tenemos una serie de unidades de servicio que prestan el servicio ‘puerta a puerta’, los colectivos son especiales para las diferentes escuelas, eso seguirá, pero hasta el momento no tenemos ninguna certeza de la frecuencia, ni la cantidad porque no sabemos cuántos chicos deberán ser trasladados”.

“La situación es de incertidumbre porque no pudimos hablar con ningún directivo de ninguna escuela y no sabemos más que lo que se dice a través de los medios, de que los cursos estarían partidos en dos. Por eso el día 22, que es cuando se abren las escuelas para que los docentes y los directivos vayan, vamos a presentarnos a los diferentes establecimientos educativos justamente para tomar conocimiento de cómo sería, porque oficialmente no tenemos nada de cómo sería el inicio del ciclo lectivo”, agregó Tiemesmann.

Testeos aleatorios

Se estima que son más de 400 mil los estudiantes en toda la provincia y si bien el inicio de las clases contempla el sistema mixto, que alterna la presencialidad con la virtualidad por lo menos durante el primer trimestre del ciclo lectivo, el movimiento de chicos y chicas será notable.

Para ello se prevé que se realicen testeos aleatorios en las instituciones educativas tal y como se procedió el año pasado, cuando el 11 de noviembre retomaron sus clases en las aulas los alumnos y alumnas del 5° y 6° año del secundario, hasta el 4 de diciembre que fue el cierre del ciclo lectivo.

Asimismo, por indicación del gobernador, Oscar Herrera Ahuad, Educación trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud para el testeo de los docentes antes del 9 de marzo. “Van a hacerse en los lugares de mayores casos, aleatorios y con voluntarios a cargo del Ministerio de Salud. El miércoles tendremos mayores precisiones”, acotó Sedoff.

Esta semana se reúne nuevamente el Comité Científico de la provincia para definir las líneas del protocolo definitivo para el retorno presencial a las aulas en Misiones.



Renovación automática del BEG

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad había anunciado que el Boleto Estudiantil Estatal Gratuito (BEG) continuará vigente el ciclo 2021, en el marco del regreso a las clases presenciales y que la renovación será automática.

“Con el regreso físico a clases, tomé la decisión de renovar automáticamente la vigencia de las tarjetas de boleto electrónico gratuito tramitadas en el año 2020 en toda la provincia”, había informado la semana pasada.

Aclaró que los estudiantes que hayan tramitado el beneficio en el año 2020, no deberán reinscribirse para este ciclo lectivo en todos los niveles de educación. Sin embargo, aquellos estudiantes que no realizaron el trámite el año pasado, o nuevos beneficiarios, podrán hacer la inscripción en la página web www.beg.misiones.gov.ar y tramitarla luego en la empresa.