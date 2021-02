Bizcochuelo de naranja

No me gusta su aspecto- dije cuando lo saqué del horno porque en lugar de tener una miga esponjosa parecía cruda. Era la segunda vez que intentaba repetir el bizcochuelo. Ya estaba desanimada y en este tercer intento, Martha a través del audio de WhatsApp, había ayudado. Ella pudo mejorar la receta y me la pasó anoche. La quiero hacer -le dije. Insisto, me tiene que salir- enfaticé.

La casa ya está ordenada para esperarlas. El mantel, las tazas, las bandejas y los cubiertos están prontos para ser acomodados en la mesa larga del comedor. Mate, no. ¿Para qué arriesgarnos? Tomaremos el té al buen estilo inglés. Hemos bajado a las mascotas a las habitaciones de la primera planta porque ellos también se ponen felices de ver visitas nuevamente, se quedan nerviosos y molestan. Han sido muchos días de aislamiento.

Transita lenta la tarde, como todos estos días. Tienen un dejo de somnolencia y melancolía. Melancolía, como el nombre del poema de Antonio Machado que la profe Guerrero nos hacía repetir de pie junto al banco” Una tarde parda y fría de invierno/ Los colegiales estudian/ Monotonía de lluvia tras los cristales.” Esta tarde particularmente, no está parda ni fría. Tampoco llueve. Está cálida e indefinida como suelen alternar los días de otoños o inviernos misioneros.

Repaso la receta antes de ponerla a hornear: una naranja entera, dos huevos, dos tazas de harina leudante… suena el timbre. Es temprano todavía, no pueden ser ellas. Me asomo por el balcón preguntando entre las rejas - ¿Quién es? Es un joven de algún mandado que me acerca la compra hecha en el día. Sus libros, señora - dice el joven y me muestra el paquete. Bajo rápidamente las escaleras y tomo mi pedido. Aprovecho para espiar la calle. Está casi vacía. Es extraño no ver transitar gente y se está volviendo habitual esta rutina a la que vamos acostumbrándonos. Apenas se pueden ver autos transitado por calles y avenidas durante las mañanas para sentir, luego, un silencio profundo a medida que la oscuridad del día avanza.

Un fuerte aroma de bizcochuelo de naranja me recuerda que debo controlar el horneado. Exquisito aroma de citrus dulce y perfumado embriaga la casa. Según dicen los expertos en aromaterapia, los cítricos tienen efectos benéficos sobre las emociones: ayudan a levantar el ánimo, disminuyen la ansiedad y el miedo, mejoran el sentido del humor. Me había dicho Martha que no pudo levantarse de la cama casi todo un mes al no poder visitar a sus nietos. Acabada de jubilarse había decidido que su principal tarea sería disfrutarlos indefinidamente. Sola en su departamento, sin poder salir por el aislamiento quedó bajo el cuidado de sus hijos. Decayó su ánimo y la depresión hizo lo suyo. Conseguí bajo juramento que hoy viniera y sé que ama el bizcochuelo de naranja.

Quedan dos horas todavía para que las chicas lleguen. Será una fiesta, no un festín. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Tres meses? ¿Tanto? Acordamos que no seríamos más de diez; para evitar problemas. Siento como que ha pasado más tiempo. Mucho más. Ni los mensajes de whatsApp ni los audios han alcanzado para mantenernos cerca. Todas coincidimos que necesitamos proximidad física, abrazos, miradas cómplices, charla, charla y más charla.

La calle ha enmudecido. Los pocos autos han desaparecido. Sólo logro escuchar alguna moto de mandados, que empieza a hacer su recorrido de delivery, como todas las tardes y noches. ¿Cómo sé? Porque espío por la ventana de mi balcón a la espera de alguna normalidad que me diga que todo ha pasado. ¿Quién diría que podría extrañar los escapes ruidosos transitando mi calle, las largas colas frente al banco extendiéndose hasta finalizar la cuadra, los escolares bulliciosos, los estudiantes ocupando mi vereda a la espera que la universidad abra sus puertas.

Cuarentena, pandemia, aislamiento, muerte. Para mí, sinónimos.

Todo está casi listo. Pondré un poco de música para ambientar la espera. Ya falta menos. Sólo un poco más, extender estos minutos que quedan para disfrutar lo que sigue. Deseo confiar que así como se vive y se ama, también se muere. Esto es transitorio.

Rin, ring… es el timbre. Están llegando. Corro hacia la puerta para abrirla. Se adivinan los rostros detrás de los barbijos. Los ojos sonríen. Abrazos y más abrazos. ¡Bizcochuelo de naranja!- exclama Martha. Sí – respondo- bizcochuelo de naranja. Las estaba esperando…

Inédito. La autora es licenciada en Educación, docente. Reside en Oberá